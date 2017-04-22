Антон Алиханов: «Стройка стадиона к ЧМ закончится в декабре 2017 года»

Он рассказала, о том, является ли эта ситуация серьёзной проблемой для региона в подготовке к предстоящему мундиалю.

— На самом деле нет, это исключительно технологические поправки. То есть строительная часть вся будет закончена в декабре 2017 года. Но, как вы знаете, к сожалению, бюрократические процедуры настолько сложны, что для того, что бы оформить всё с точки зрения бумажной работы, потребуется определённое количество времени. Я думаю, что до двух, максимум трёх месяцев. С учётом того, что стадион — это очень сложное техническое сооружение, конечно приём и контроль будет особенно тщательным. Стройка закончится в конце этого года.

-То есть реально на проведение ЧМ не повлияет этот перенос сроков?

Нет, абсолютно.

Полную версию интервью смотрите завтра в программе «Вести. События недели» на телеканале Россия-1.