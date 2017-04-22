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16:15 (мск), источник: Калининград.Ru

На участке дороги Калининград — Полевое временно введут одностороннее движение

Ограничения будут действовать во вторник, 25 апреля, с 7:00 до 19:00. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Калининград.Ru

Одностороннее движение временно ведут на участке дороги Калининград — Голубево — Полевое с третьего по пятый километр. Ограничения связаны с обеспечением безопасности дорожного движения в период проведения мероприятий, посвящённых Дню поминовения усопших.

В правительстве уточнили, что объезд осуществляется в соответствии со схемой, согласованной с областной Госавтоинспекцией.

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