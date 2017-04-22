На участке дороги Калининград — Полевое временно введут одностороннее движение
Ограничения будут действовать во вторник, 25 апреля, с 7:00 до 19:00. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Ограничения будут действовать во вторник, 25 апреля, с 7:00 до 19:00. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Одностороннее движение временно ведут на участке дороги Калининград — Голубево — Полевое с третьего по пятый километр. Ограничения связаны с обеспечением безопасности дорожного движения в период проведения мероприятий, посвящённых Дню поминовения усопших.
В правительстве уточнили, что объезд осуществляется в соответствии со схемой, согласованной с областной Госавтоинспекцией.