Антон Алиханов подвёл итоги встречи с главой «Газпрома»
Глава региона Антон Алиханов в эксклюзивном интервью директору ГТРК Калининград Николаю Долгачёву рассказал о встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
Глава региона Антон Алиханов в эксклюзивном интервью директору ГТРК Калининград Николаю Долгачёву рассказал о встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
— Мы с Алексеем Борисовичем обсуждали вопрос реализации строительства регазификационного терминала, подземного хранилища газового, увеличение его объёмов. Обсуждали вопрос, каким образом этот дополнительный газ мы могли бы использовать для развития экономики, для создания
— «Газпром» это один из основных элементов в системе энергетической безопасности.
— Да, у нас генерация в основном газовая, поэтому тот проект, о котором мы говорим, это подземное хранилище газа, который размывается у нас в соляных пластах на побережье, это собственно, тот неприкосновенный запас на случай, если вдруг мы не сможем получать газ через газопровод, по которому он сейчас к нам поступает. У нас есть возможность вот этот газ из подземного хранилища в том числе запускать дополнительно в экономику с тем, что бы открывать производства, которые являются в том числе такими ёмкими по потреблению газа.