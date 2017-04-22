Антон Алиханов подвёл итоги встречи с главой «Газпрома»

— Мы с Алексеем Борисовичем обсуждали вопрос реализации строительства регазификационного терминала, подземного хранилища газового, увеличение его объёмов. Обсуждали вопрос, каким образом этот дополнительный газ мы могли бы использовать для развития экономики, для создания каких-то новых производств на нашей территории. И, в принципе, такие возможности были обсуждены и мы теперь понимаем, по какому алгоритму в этом смысле двигаться. Ну и конечно обсуждали вопрос дальнейшей газификации. Последние годы было много чего сделано в этой области, многие посёлки получили газ, смогли подключиться целые города и получить серьёзное развитие в этом смысле. А сейчас уже разработана программа, она будет принята осенью этого года, синхронизации процессов газификации «Газпрома» и областной программы. Это будут полностью синхронизированные процессы. И «Газпрому» удобно — они построили свои объекты межпоселковые. И мы сразу строим газоотводы, вводим в дома, и за счёт этого они получают дополнительных потребителей. И обсуждали, конечно, ещё вопросы социальной ответственности. У нас реализуется большая программа — в этом году 26 стадионов, площадок, которые «Газпром» реализует в рамках программы «Газпром детям». Разговаривали о том, как развивать эту программу в дальнейшем. Я очень надеюсь, что в ноябре месяце, когда «Газпром» будет обсуждать инвестпрограмму на 2018 год, Калининградская область сможет попасть туда со своими проектами физкультурно-оздоровительных комплексов. У нас есть 3 города, где мы бы хотели, что бы «Газпром» в этом смысле нам помог. В 2018 году, я надеюсь, мы начнём строить первый из них. А где пока не скажу, пусть будет приятным сюрпризом.

— «Газпром» это один из основных элементов в системе энергетической безопасности.

— Да, у нас генерация в основном газовая, поэтому тот проект, о котором мы говорим, это подземное хранилище газа, который размывается у нас в соляных пластах на побережье, это собственно, тот неприкосновенный запас на случай, если вдруг мы не сможем получать газ через газопровод, по которому он сейчас к нам поступает. У нас есть возможность вот этот газ из подземного хранилища в том числе запускать дополнительно в экономику с тем, что бы открывать производства, которые являются в том числе такими ёмкими по потреблению газа.