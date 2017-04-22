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15:39 (мск), источник: АиФ Красноярск

Правительство Красноярского края заключило на КЭФ более 30 договоров

Более 30 инвестиционных соглашений было заключено правительством Красноярского края в рамках КЭФ. Об этом сообщил на итоговой пресс-конференции КЭФ губернатор Виктор Толоконский.

Источник: Аргументы и факты

Договоренности о снижении вредных выбросов в атмосферу, по словам губернатора, были достигнуты с крупными промышленными компаниями.

«В этом году мы заключили более 30 инвестиционных соглашений, это несколько больше, чем в прошлом году. Много соглашений было заключено в сфере глубокой переработки леса, развития инфраструктуры. Заключено соглашение о создании агропромышленного кластера в Шарыповском районе с объемом инвестиций в 15 млрд рублей», — сообщил Толоконский.

В рамках Красноярского экономического форума Виктор Толоконский встретился с делегацией представительства Европейского союза в Российской Федерации во главе с послом Вигаудасом Ушацкасом. Стороны обсудили подписанную в рамках КЭФ Экологическую хартию, предстоящую Универсиаду 2019 года, а также вопросы развития энергетического комплекса и торгово-экономических отношений. Виктор Толоконский отметил важность укрепления сотрудничества Красноярского края со странами Евросоюза.

Красноярский экономический форум проходил с 20 по 22 апреля. Его главная тема — «Российская экономика: повестка 2017−2025». Сообщается, что в работе форума приняли участие более 5 тысяч человек.

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