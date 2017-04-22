Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
СМИ: НАТО планирует захват Калининградской области
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Ученые восстановили облик женщины, жившей 13 тысяч лет назад
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
«Заменит сразу 3 самолета»: разработчик о бомбардировщике ПАК ДА
Басурин: Диверсанты ВСУ пытались прорваться в ДНР
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Путину в лицо назвали имя его возможного преемника – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10Полюс холода
16Мир встретил Пасху
8Возвращение христиан в Каракош
14События недели в фотографиях
16:53 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

«Питеравто» победил в очередном конкурсе на обслуживание маршрута в Волгограде

Компания «Питеравто» стала победителем еще одного электронного аукциона на оказание транспортных услуг в Волгограде.

«Дочка» «Питеравто», компания «Волгоградский автобусный парк», будет осуществлять перевозки волгоградцев по маршруту № 68 «Поселок Водстрой — поселок ГЭС», сообщает ВДТВ со ссылкой на сайт госзакупок.

Город заплатит за услугу 172 759 804 рубля. Контракт заключен с мая 2017 года до апреля 2022.

Автобусы должны быть оборудованы системой ГЛОНАСС, оборудованием для электронной оплаты билетов, диспетчерской связью.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Spiegel: немецкая разведка годами шпионила за Интерполом
Самолеты НАТО 780 раз поднимались по тревоге из-за авиации РФ
Фридинский направил в Совет Федерации прошение об отставке
Сенатор: РФ готова в приоритетном порядке поставить Сирии ПВО
Заморские территории Франции приступили к выборам президента
На Ставрополье уничтожены два боевика из «спящей» ячейки ИГ
Американские СМИ узнали о переносе «столицы ИГ» в Дейр-эз-Зор
Спорт
«Зенит» победил в первом матче на «Санкт-Петербург Арене» Футболисты «Зенита» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче 24-го тура чемпионата России
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь