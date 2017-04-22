«Питеравто» победил в очередном конкурсе на обслуживание маршрута в Волгограде
Компания «Питеравто» стала победителем еще одного электронного аукциона на оказание транспортных услуг в Волгограде.
Компания «Питеравто» стала победителем еще одного электронного аукциона на оказание транспортных услуг в Волгограде.
«Дочка» «Питеравто», компания «Волгоградский автобусный парк», будет осуществлять перевозки волгоградцев по маршруту № 68 «Поселок Водстрой — поселок ГЭС», сообщает ВДТВ со ссылкой на сайт госзакупок.
Город заплатит за услугу 172 759 804 рубля. Контракт заключен с мая 2017 года до апреля 2022.
Автобусы должны быть оборудованы системой ГЛОНАСС, оборудованием для электронной оплаты билетов, диспетчерской связью.