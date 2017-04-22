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15:50 (мск), источник: 112.ua

Аэропорт «Киев» временно приостановил переговоры с лоукостом Ryanair

Аэропорт «Киев» временно приостановил переговоры с европейским лоукостом Ryanair. Об этом в интервью изданию «Українські новини» заявил глава совета директоров аэропорта Киев (Жуляны) Денис Костржевский.

Источник: 112.ua

«Переговоры — это довольно длительный процесс, и мы всегда готовы к конструктивному диалогу. Но на данном этапе аэропорт “Киев” временно приостановил диалог с Ryanair, потому что ценовые ожидания, которые высказывала авиакомпания, абсолютно не совпадают с нашими возможностями», — сказал он.

По его словам, высказанные компанией Ryanair ожидания в части предоставления скидки на аэропортовое обслуживание в корне не совпадают с экономической моделью работы аэропорта.

«Именно по этой причине мы и приостановили переговоры. И я не думаю, что кто-либо из украинских чиновников или бизнесменов рискнет подписаться под теми скидками, которые хочет получить Ryanair. Да, у них есть европейский опыт получения таких дешевых цен в аэропортах. Но в Европе есть государственные дотации для аэропортов. В Украине их нет», — добавил он.

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