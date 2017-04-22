Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
СМИ: НАТО планирует захват Калининградской области
Мать подозреваемых в теракте в Петербурге сделала заявление
Ученые восстановили облик женщины, жившей 13 тысяч лет назад
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от проверок счетчиков
Ракетоносец-перехватчик: в РФ создают новый тип самолета – СМИ
Басурин: Диверсанты ВСУ пытались прорваться в ДНР
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Путину в лицо назвали имя его возможного преемника – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
22Цвет нации
8Возвращение христиан в Каракош
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
18:00 (мск), источник: НТА-Приволжье

Оба терминала нижегородского аэропорта «Стригино» будут работать во время ЧМ-2018

Нижний Новгород. 22 апреля. НТА-Приволжье — Оба терминала нижегородского аэропорта «Стригино» будут работать во время ЧМ-2018.

Как заявил на пресс-подходе по случаю приёма первого международного рейса в новом терминале аэропорта «Стригино» его директор Денис Букин, на время чемпионата мира по футболу 2018 года будет работать и старый терминал.

«Мы его сохраняем с большой целью — развести потоки болельщиков. Это требование ФИФА», — подчеркнул он.

К чемпионату мира в старом терминале планируется провести реконструкцию.

«Мы приведём некоторые работы, связанные с реконструкцией самого комплекса. На сегодняшний день уже разработан проект увеличения пропускной способности в части оформления международных рейсов и будут добавлены кабины паспортного контроля», — сообщил директор аэропорта, добавив, что после реконструкции терминал будет принимать внутренние и международные рейсы. «Зависит от того, какие команды и какой объём болельщиков и куда будет вылетать и прилетать», — уточнил Денис Букин.

Ранее сообщалось, что в будущем старый терминал будет снесён. Как отметил Денис Букин, на его месте будет построено продолжение существующего нового терминала. Это случится после того, как действующий терминал исчерпает свою пропускную способность. «Для нас отсечка — это 1,5 млн пассажиров в год», — сказал Букин, добавив, что с существующим на сегодняшний день ростом пассажиропотока, который оценивается в 8% в год, это произойдет ориентировочно в 2019 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Spiegel: немецкая разведка годами шпионила за Интерполом
Самолеты НАТО 780 раз поднимались по тревоге из-за авиации РФ
Фридинский направил в Совет Федерации прошение об отставке
Сенатор: РФ готова в приоритетном порядке поставить Сирии ПВО
СМИ: Минздрав предложил не продавать вейпы лицам до 21 года
На Ставрополье уничтожены два боевика из «спящей» ячейки ИГ
Американские СМИ узнали о переносе «столицы ИГ» в Дейр-эз-Зор
Спорт
«Зенит» победил «Урал» в самом скандальном матче сезона «Зенит» на ужасном поле с плохой игрой и при плохом судействе дожимает восьмерых игроков «Урала»
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Россиян освободят от поверок счетчиков
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь