Оба терминала нижегородского аэропорта «Стригино» будут работать во время ЧМ-2018

Как заявил на пресс-подходе по случаю приёма первого международного рейса в новом терминале аэропорта «Стригино» его директор Денис Букин, на время чемпионата мира по футболу 2018 года будет работать и старый терминал.

«Мы его сохраняем с большой целью — развести потоки болельщиков. Это требование ФИФА», — подчеркнул он.

К чемпионату мира в старом терминале планируется провести реконструкцию.

«Мы приведём некоторые работы, связанные с реконструкцией самого комплекса. На сегодняшний день уже разработан проект увеличения пропускной способности в части оформления международных рейсов и будут добавлены кабины паспортного контроля», — сообщил директор аэропорта, добавив, что после реконструкции терминал будет принимать внутренние и международные рейсы. «Зависит от того, какие команды и какой объём болельщиков и куда будет вылетать и прилетать», — уточнил Денис Букин.

Ранее сообщалось, что в будущем старый терминал будет снесён. Как отметил Денис Букин, на его месте будет построено продолжение существующего нового терминала. Это случится после того, как действующий терминал исчерпает свою пропускную способность. «Для нас отсечка — это 1,5 млн пассажиров в год», — сказал Букин, добавив, что с существующим на сегодняшний день ростом пассажиропотока, который оценивается в 8% в год, это произойдет ориентировочно в 2019 году.