В Башкирии оштрафовали почтовиков за задержку посылки

При этом «Почта России» нарушила федеральный закон «О связи» и распоряжение Министерства связи и массовых коммуникаций РФ о правилах оказания услуг почтовой связи. Также, по мнению контрольного ведомства, было зафиксировано нарушение лицензионных требований и контрольных сроков пересылки. В связи с нарушением было возбуждено административное дело.

В итоге «Почта России» теперь должна выплатить 30 тысяч рублей штрафа за допущенное нарушение.