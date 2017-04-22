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18:03 (мск), источник: Noi.md

Молдаване заплатят меньше за российский патент

Единый миграционный центр Московской области работает по новым тарифам.

Источник: Noi.md

Изменилась стоимость комплексных услуг по подготовке документов на патент. Сегодня, оформление патента составляет от 11 400 рублей (вместо 15 100 рублей).

«Оформление патента необходимо иностранным гражданам прибывшим на территорию Московской области для осуществления трудовой деятельности», — рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Патент выдается иностранному гражданину на срок от одного до двенадцати месяцев.

Срок действия патента может неоднократно продлеваться на период от одного месяца. При этом общий срок действия патента с учетом продлений не может составлять более 12 месяцев со дня выдачи патента.

Многие трудовые мигранты, приезжая для работы в Московскую область, даже не подозревают, что, работая с патентом г. Москвы, они нарушают закон, так как Москва и Московская область, несмотря на свою географическую близость, два разных субъекта Российской Федерации. Осуществлять трудовую деятельность на территории Московской области с патентом, действующим в другом субъекте — значит нарушать действующее законодательство Российской Федерации, что влечет наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч до 7 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации. В 2016 году иностранным гражданам выдано 179 423 патента.

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