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18:34 (мск), источник: Sputnik.by

Отголоски деноминации: белорусы продолжают получать «странную» сдачу

Как ранее неоднократно сообщали граждане Беларуси в социальных сетях, в торговых объектах республики в качестве сдачи могут выдать не только монеты СССР, но и сопредельных государств.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Граждане Беларуси продолжают получать в торговых объектах республики в качестве сдачи иностранные монеты, очередные два гроша банка Польши получил житель Барановичей на местном рынке.

Деноминация прошла в Беларуси 1 июля 2016 года, в оборот были введены новые банкноты и монеты. С 1 января 2017 года денежные знаки образца 2000 года больше не принимаются в качестве наличного платежного средства. Впервые с советского периода в Беларуси в прошлом году начали применяться металлические деньги.

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Как рассказал Sputnik житель районного центра, монету достоинством 2 гроша банка Польши он получил при расчете на местном рынке. При этом, как предполагает мужчина, польские деньги ему дали вместо 10 белорусских копеек.

Как ранее неоднократно сообщали граждане Беларуси в социальных сетях, в торговых объектах республики в качестве сдачи могут выдать не только монеты СССР, но и сопредельных государств — вышедшие из обращения литы и латы, а также металлические евроценты.

После деноминации и в Национальном банке Беларуси, и в правоохранительных органах предупреждали граждан, чтобы они внимательнее относились к новым деньгам, поскольку в первое время могут иметь случаи хождения не только подделок, но и настоящих платежных средств — монет, но иностранных.

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