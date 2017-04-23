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10:37 (мск), источник: РИА Новости

В Калининградской области МРОТ повысится на 10%

КАЛИНИНГРАД, 22 апр — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Калининградской области повышается с 1 июля на 10%, до 10,5 тысячи рублей, соответствующий документ подписан в субботу региональным правительством.

«Главное — это обеспечение социальных прав граждан. Достигнутое соглашение, на мой взгляд — подтверждение того, что бизнес это понимает, социальные обязательства продолжает выполнять исправно и развивает их», — сказал врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, слова которого приводит региональное правительство.

Отмечается, что подписанный в субботу документ предусматривает увеличение минимальной заработной платы на 10%. Повышение произойдет в два этапа: с 1 июля 2017 года — до 10,5 тысячи рублей в месяц, с 1 января 2018 года — до 11 тысяч рублей в месяц. Соглашение приравнено Трудовым кодексом России к правовому акту региона, обязательному к исполнению на его территории.

«Соглашение ограничит деятельность недобросовестных работодателей в использовании так называемой “конвертной системы” оплаты труда, уходя от оплаты налогов, лишая работников средств при оплате больничных, а женщин еще и при оплате отпуска по беременности и родам. Это важно для будущей пенсии и является гарантией подъема уровня оплаты труда низкооплачиваемых работников», — сказала врио министра социальной политики Анжелика Майстер.

Предыдущее повышение минимальной заработной платы в регионе произошло в 2015 году — до уровня 10 тысяч рублей. Теперь по принимаемым обязательствам область выходит на третье место в Северо-Западном федеральном округе и на восьмое место — в целом по России (без учета «северных регионов»). При этом установленный размер минимальных гарантий по оплате труда почти на треть превышает действующий уровень федерального МРОТ, который составляет 7,5 тысячи рублей.

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