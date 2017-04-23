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00:06 (мск), источник: Kazinform

Казахстанское содержание в Тенгизском проекте составит почти $12 млрд

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Казахстанское содержание при строительстве завода третьего поколения на Тенгизском месторождении в Атырауской области составит 11, 8 млрд. долларов, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «Казмунайгаз».

Источник: Kazinform

«ТШО совместно с партнерами объявил о принятии окончательного инвестиционного решения по проекту управления устьевым давлением и проекту будущего расширения. Реализация проекта позволит поддержать стабильную добычу нефти на существующих объектах ТШО и дополнительно увеличить добычу нефти на 12 млн. тонн в год за счет строительства нового завода. В ходе строительства ПУУД/ПБР планируется создание более 20 тысяч новых рабочих мест в Казахстане, предусмотрены меры по обучению и подготовке кадров, также будет создано около 700 постоянных рабочих мест при эксплуатации новых производственных объектов. Прогнозируемое казахстанское содержание при реализации проекта будущего расширения составляет 32% (11,8 млрд. долл.), — проинформировали в пресс-службе КМГ.

Напомним, после ввода на Тенгизе третьего завода общая годовая добычи нефти на месторождении достигнет 39 млн. тонн в год.

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