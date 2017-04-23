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08:58 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Владельцев торговых точек в Новосибирске обязали установить онлайн-кассы

Малый бизнес выведут из тени с помощью Интернета. Владельцев торговых точек обязали установить онлайн-кассы.

Все данные о продажах будут передаваться в налоговую в режиме реального времени. Предприниматели уже готовятся: к 1 июля многие из них должны будут перейти на новые кассовые аппараты. О плюсах и возможных минусах нововведения, и о тех, кого оно все-таки не коснется.

Негромоздкая, доставляет меньше проблем и работает онлайн. Преимущества новых кассовых аппаратов уже оценили. Настоящая революция в торговле — говорит Татьяна — заведующая продуктовым магазином. В сфере 20 лет. Кассы видела самые разные — дорогие, неудобные и сложные.

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