Владельцев торговых точек в Новосибирске обязали установить онлайн-кассы

Все данные о продажах будут передаваться в налоговую в режиме реального времени. Предприниматели уже готовятся: к 1 июля многие из них должны будут перейти на новые кассовые аппараты. О плюсах и возможных минусах нововведения, и о тех, кого оно все-таки не коснется.

Негромоздкая, доставляет меньше проблем и работает онлайн. Преимущества новых кассовых аппаратов уже оценили. Настоящая революция в торговле — говорит Татьяна — заведующая продуктовым магазином. В сфере 20 лет. Кассы видела самые разные — дорогие, неудобные и сложные.