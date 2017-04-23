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10:30 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусов угостят колбасой из бобра

Осенью деликатес, возможно, поступит в дипломатические магазины Беларуси, отметили в Минлесхозе.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Колбасу из мяса бобра впервые презентуют на выставке «Охота и рыболовство», она пройдет в Минске с 27 по 30 апреля, сообщил Sputnik начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Сергей Шестаков.

В январе Министерство лесного хозяйства Беларуси выступило с предложением запустить производство колбас и тушенки из бобра. Мотивировали это тем, что мясо грызуна полезно. Кроме того, этих зверей у нас развелось немало: за 2015 год пользователями охотничьих угодий было добыто 8 919 особей бобра. Были приняты ТУ, которые позволяют пускать мясо на переработку.

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По словам Шестакова, на выставке будет представлено несколько колец колбасы, которую произвели на одном из белорусских предприятий. В продукте используется мясо бобра, оленя и дикой утки.

Собеседник отметил, что вопрос реализации деликатеса в розничной сети пока не решен.

«С 1 сентября начинается сезон охоты на бобра. Там министерство будет решать. Если в Беларуси будут продавать бобра, то только в ограниченном количестве. Это эксклюзивный товар. Он будет продаваться, возможно, в дипломатических магазинах», — сообщил Шестаков.

По словам собеседника Sputnik, цена на бобрятину будет несколько выше, чем на свинину. Ведь мясо речного грызуна считается деликатесом. Накануне Институт мясо-молочной промышленности провел исследование, в рамках которого выяснил, что в нем содержится много белка, селена и витамина С.

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