В Калининградской области теперь есть брендовые туристические маршруты России

В течение пяти дней группа представителей Ассоциации посетила основные достопримечательности Калининграда, Зеленоградска, Куршской косы, Светлогорска, Янтарного и Балтийска. Гости отметили высокий уровень туристических услуг в Калининградской области.

Напомним, в комиссию вошли члены комитета по импортозамещению в туризме, созданного при Министерстве культуры Российской Федерации, и представители крупнейших туроператоров страны. Комитет занимается формированием комплексных программ поддержки участников внутреннего туристского рынка и продвижением брендовых маршрутов, разработанных туроператорами из регионов России. В настоящий момент комитетом по импортозамещению АТОР проведена экспертная оценка и одобрены более 30 таких маршрутов в различных регионах России. Туристические маршруты по Калининградской области теперь также включены в этот список.

Как рассказала руководитель экспертной группы Ирина Петрова, маршруты были приняты с минимальными доработками.

«Калининградская область очень привлекательна для туристов. У вас здесь есть несколько жемчужин — янтарь, Куршская коса, Балтийское море. Неплохо развита курортная система. Мы оцениваем туристические маршруты по всей России, и нам есть с чем сравнить. Ваш регион достойно представлен на туристической карте страны», — отметила представитель АТОР.

Ирина Петрова подчеркнула, что включение маршрутов области в список брендовых маршрутов России позволит более эффективно продвигать турпродукт Янтарного края на федеральном уровне.

Также специалисты Ассоциации туроператоров России внесли свои предложения по улучшению туристической инфраструктуры в регионе. По мнению специалистов, необходимо расширить парковки для туристических автобусов в местах объектов показа, а в музейные экспозиции нужно добавить больше интерактива.