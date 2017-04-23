В Астане и Кызылорде установят наземные станции ГЛОНАСС

Станции установят в рамках межправительственного соглашения о сотрудничестве по использованию и развитию глобальной российской системы ГЛОНАСС, которое подписано в 2008 году. Две станции сбора измерений установят уже до конца этого года, сообщает ТАСС.

По словам директора департамента международного сотрудничества Роскосмоса Михаила Кириллова, Казахстан является одним из стратегических партнёров России в космической деятельности, а главным направлением сотрудничества с Россией остаётся комплекс «Байконур». Глобальная навигационная спутниковая система — российская спутниковая система навигации, разработка которой началась в СССР. Одна из двух функционирующих на сегодня систем глобальной спутниковой навигации. Основа системы — 24 спутника, движущихся над поверхностью Земли в трёх орбитальных плоскостях. Принцип измерения данных аналогичен американской системе навигации NAVSTAR GPS.