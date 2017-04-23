В Уфе в ряде районов отключат отопление
Официальный сайт мэрии Уфы предупреждает, что в микрорайоне «Нижегородка» 24 апреля местами будет отключено теплоснабжение.
Официальный сайт мэрии Уфы предупреждает, что в микрорайоне «Нижегородка» 24 апреля местами будет отключено теплоснабжение.
Причина — ремонт дымовой трубы котельной ООО «Уфимский
Теплоснабжения не будет весь день — с 09.00ч. до 17.00ч.
Под отключение попали следующие дома в микрорайоне: ул. Малая Лесозаводская, 1, 2/1, 3, 3а, 3б, 6; ул.
Мэрия Уфы приносит жителям этих домов извинения за возможные неудобства в связи с проведением ремонтных работ.