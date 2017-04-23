В Уфе в ряде районов отключат отопление

Причина — ремонт дымовой трубы котельной ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат».

Теплоснабжения не будет весь день — с 09.00ч. до 17.00ч.

Под отключение попали следующие дома в микрорайоне: ул. Малая Лесозаводская, 1, 2/1, 3, 3а, 3б, 6; ул. Ак-Идель 2а, 2б, 2в; ул. Рижская 1/1, ¼, 5а, 5 к.1, 5 к.2, 7, 7а; ул. Лесозаводская 1, 1/1, 1а.

Мэрия Уфы приносит жителям этих домов извинения за возможные неудобства в связи с проведением ремонтных работ.