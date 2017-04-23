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15:21 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии вновь подорожал бензин

Компания «Башнефть» в очередной раз подняла цены на бензин. Это с недовольством обнаружили башкирские водители утром 22 апреля.

Теперь литр АИ-92 ATUM стоит 36 рублей 20 копеек, АИ-95 — 38 рублей 70 копеек, АИ-92 — 35 рублей 60 копеек.

На официальном сайте сети автозаправочных станций «Башнефти» никакой информации о повышении цен пока нет, и цены пока опубликованы месячной давности, где за АИ-92 ATUM просят 36 рублей, за АИ-95 — 38 рублей 50 копеек, АИ-92 — 35 рублей 40 копеек.

Таким образом, повышение цен на популярные марки бензина составило ровно 20 копеек.

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