Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
СБУ стягивает войска к границе с Крымом
Россиян освободят от проверок счетчиков
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Россиян освободят от поверок счетчиков
«Наконец-то восстановилась»: западный эксперт о военной мощи РФ
Украинцев из победителей превращают в предателей
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Украинцев из народа-победителя превращают в предателей – эксперт
Басурин: Диверсанты ВСУ пытались прорваться в ДНР
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
16Мир встретил Пасху
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
8Возвращение христиан в Каракош
16:03 (мск), источник: "Российская газета"

Федеральные чиновники проверили строительство аэропорта Платов

Строящийся в Ростовской области международный аэропорт Платов должен открыться до конца текущего года. Накануне строительную площадку посетили спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

Цель визита — проверить и обсудить с главой региона Василием Голубевым, насколько новый объект соответствует международным требованиям экологической безопасности, а также будет ли обеспечена необходима транспортная доступность.

Платов должен стать самым крупным и самым современным аэровоздушным сообщением Юга России. Как отмечают эксперты, так называемый «южный хаб» — единственный в истории современной России, построенный с нуля в чистом поле.

По их словам, место для строительства в Ростовской области было выбрано неслучайно. Во-первых, регион находится на пересечении важных международных магистралей — с севера на юг и с востока на запад, соединяя Азию с Европой. Во-вторых, в структуре внутрироссийских перевозок донской регион занимает существенную долю. А с учетом растущего экономического потенциала области прогнозируется и существенный рост спроса на авиаперевозки.

В сопровождении донского губернатора Сергей Иванов и Сергей Донской осмотрели взлетно-посадочную полосу, здание аэровокзала и командно-диспетчерский пункт на стройплощадке. И убедились, что график строительства выдерживается полностью, а в чем-то идет даже с небольшим опережением.

— С точки зрения безопасности полетов, глиссады, одной из самых крупных в России взлетно-посадочной полосы — все это очень здорово. Для России создание такого аэропорта — это очень серьезное событие, — рассказал журналистам Сергей Иванов после осмотра.

Главу Минприроды, в свою очередь, интересовало, как будут решаться вопросы экологической безопасности после начала работы аэропорта. Особое внимание — утилизации антиобледенительной жидкости, которой обрабатывают самолеты. Естественно, в аэропорту предусмотрены все необходимые мощности для комплексной утилизации отходов, в том числе жидкости от обледенения.

— Система утилизации соответствует требованиям новой системы сбора, утилизации и переработки отходов, которая сейчас выстраивается по всей стране. Очистные сооружения новые поставили. То, что здесь заложено, должно обеспечить экологическую безопасность аэропорта, — сказал Сергей Донской.

По данным правительства Ростовской области, в ноябре этого года будут построены дороги, соединяющие новый аэропорт с федеральной трассой М-4 и донской столицей. Доставка пассажиров будет осуществляться пассажирскими автобусами из нескольких точек донской столицы. Также будет создана система автопарковок. Ими можно будет воспользоваться, оставив машину на время поездки. Под работу нового аэропорта будет перестраиваться общественный пассажирский транспорт из Ростова и Новочеркасска, рассказал губернатор.

— Мы будем мониторить ситуацию с транспортным обеспечением аэропорта и принимать дополнительные решения, чтобы обеспечить качественное транспортное обслуживание жителей области и всех, кто будет прилетать в ростовский аэропорт, — резюмировал глава региона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Подлодки США переделают под женщин
СМИ сообщили о гибели американца при подрыве машины ОБСЕ
RTBF: в трех заморских территориях Франции лидирует Меланшон
КНДР грозит затопить авианосец США для демонстрации военной мощи
Путин обсудит с Матвиенко и Володиным противодействие коррупции
На золотодобывающей шахте под Челябинском произошло обрушение
Памела Андерсон назвала клеветой обвинения в адрес Ассанжа
Реконструкция штурма Рейхстага прошла в Подмосковье
Спорт
Трое русских, которые поставили на уши Америку и даже Канаду Вот что значит — мастера! Как же красиво они это сделали! Три русских хоккеиста внесли решающий вклад в победу своих команд в плей-офф НХЛ
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
Россиян освободят от поверок счетчиков
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь