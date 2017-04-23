Федеральные чиновники проверили строительство аэропорта Платов

Цель визита — проверить и обсудить с главой региона Василием Голубевым, насколько новый объект соответствует международным требованиям экологической безопасности, а также будет ли обеспечена необходима транспортная доступность.

Платов должен стать самым крупным и самым современным аэровоздушным сообщением Юга России. Как отмечают эксперты, так называемый «южный хаб» — единственный в истории современной России, построенный с нуля в чистом поле.

По их словам, место для строительства в Ростовской области было выбрано неслучайно. Во-первых, регион находится на пересечении важных международных магистралей — с севера на юг и с востока на запад, соединяя Азию с Европой. Во-вторых, в структуре внутрироссийских перевозок донской регион занимает существенную долю. А с учетом растущего экономического потенциала области прогнозируется и существенный рост спроса на авиаперевозки.

В сопровождении донского губернатора Сергей Иванов и Сергей Донской осмотрели взлетно-посадочную полосу, здание аэровокзала и командно-диспетчерский пункт на стройплощадке. И убедились, что график строительства выдерживается полностью, а в чем-то идет даже с небольшим опережением.

— С точки зрения безопасности полетов, глиссады, одной из самых крупных в России взлетно-посадочной полосы — все это очень здорово. Для России создание такого аэропорта — это очень серьезное событие, — рассказал журналистам Сергей Иванов после осмотра.

Главу Минприроды, в свою очередь, интересовало, как будут решаться вопросы экологической безопасности после начала работы аэропорта. Особое внимание — утилизации антиобледенительной жидкости, которой обрабатывают самолеты. Естественно, в аэропорту предусмотрены все необходимые мощности для комплексной утилизации отходов, в том числе жидкости от обледенения.

— Система утилизации соответствует требованиям новой системы сбора, утилизации и переработки отходов, которая сейчас выстраивается по всей стране. Очистные сооружения новые поставили. То, что здесь заложено, должно обеспечить экологическую безопасность аэропорта, — сказал Сергей Донской.

По данным правительства Ростовской области, в ноябре этого года будут построены дороги, соединяющие новый аэропорт с федеральной трассой М-4 и донской столицей. Доставка пассажиров будет осуществляться пассажирскими автобусами из нескольких точек донской столицы. Также будет создана система автопарковок. Ими можно будет воспользоваться, оставив машину на время поездки. Под работу нового аэропорта будет перестраиваться общественный пассажирский транспорт из Ростова и Новочеркасска, рассказал губернатор.

— Мы будем мониторить ситуацию с транспортным обеспечением аэропорта и принимать дополнительные решения, чтобы обеспечить качественное транспортное обслуживание жителей области и всех, кто будет прилетать в ростовский аэропорт, — резюмировал глава региона.