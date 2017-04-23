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16:01 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане для водителей закрывается автодорога Казань — Ульяновск — Камское Устье

С 24 апреля по 30 октября в Верхнеуслонском районе Татарстана закрывается движение по дороге Казань — Ульяновск — Камское Устье. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Ограничения связаны с ремонтными работами.

На неделю движение будет запрещено на участке дороги от 15,2 км до 22,5 км. Для объезда предлагается подъезд к селу Шеланга.

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