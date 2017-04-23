В Татарстане для водителей закрывается автодорога Казань — Ульяновск — Камское Устье
С 24 апреля по 30 октября в Верхнеуслонском районе Татарстана закрывается движение по дороге Казань — Ульяновск — Камское Устье. Об этом сообщает
С 24 апреля по 30 октября в Верхнеуслонском районе Татарстана закрывается движение по дороге Казань — Ульяновск — Камское Устье. Об этом сообщает
Ограничения связаны с ремонтными работами.
На неделю движение будет запрещено на участке дороги от 15,2 км до 22,5 км. Для объезда предлагается подъезд к селу Шеланга.