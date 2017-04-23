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16:44 (мск), источник: 365info.kz

Станции ГЛОНАСС установят в Кызылорде и Астане

До конца 2017 года российская корпорация установит в Астаны и Кызылорде две станции ГЛОНАСС в соответствии с межправительственным соглашением 2008 года.

Источник: 365info.kz

Об этом сообщил представитель «Роскосмоса» Михаил Кириллов на Ялтинском международном экономическом форуме.

Кириллов подчеркнул, что Казахстан — один из стратегических партнеров России в космической деятельности. Главным же направлением сотрудничества остается работа комплекса «Байконур».

Ялтинский международный экономический форум проходил 20—22 апреля, в нем приняли участи около полутора тысяч человек из 50 государств. Мероприятие проводится третий раз.

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