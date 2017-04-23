Станции ГЛОНАСС установят в Кызылорде и Астане
До конца 2017 года российская корпорация установит в Астаны и Кызылорде две станции ГЛОНАСС в соответствии с межправительственным соглашением 2008 года.
До конца 2017 года российская корпорация установит в Астаны и Кызылорде две станции ГЛОНАСС в соответствии с межправительственным соглашением 2008 года.
Об этом сообщил представитель «Роскосмоса» Михаил Кириллов на Ялтинском международном экономическом форуме.
Кириллов подчеркнул, что Казахстан — один из стратегических партнеров России в космической деятельности. Главным же направлением сотрудничества остается работа комплекса «Байконур».
Ялтинский международный экономический форум проходил