Станции ГЛОНАСС установят в Кызылорде и Астане

Об этом сообщил представитель «Роскосмоса» Михаил Кириллов на Ялтинском международном экономическом форуме.

Кириллов подчеркнул, что Казахстан — один из стратегических партнеров России в космической деятельности. Главным же направлением сотрудничества остается работа комплекса «Байконур».