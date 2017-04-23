Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
СБУ стягивает войска к границе с Крымом
€1 млн, 63 млн руб и $350 тыс. изъяли у сына генерала ФСО
Надежда Ручка ждет первенца
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от проверок счетчиков
«Наконец-то восстановилась»: западный эксперт о военной мощи РФ
Украинцев из победителей превращают в предателей
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Украинцев из народа-победителя превращают в предателей – эксперт
Басурин: Диверсанты ВСУ пытались прорваться в ДНР
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
16Мир встретил Пасху
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
8Возвращение христиан в Каракош
16:36 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Количество обращений за субсидиями сократилось на 1,5%

За субсидиями в январе-марте текущего года обратилось 1 млн 187 тыс. домохозяйств, что на 1,5% меньше по сравнению с январем-мартом 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Источник: Telegraf.com.ua

«В январе-марте 2017 года за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 1 млн 187 тыс. домохозяйств, что на 1,5% меньше, чем в январе-марте 2016 года. При этом на домохозяйства в городах приходилось 65,0% таких обращений», — говорится в сообщении.

Как отмечается, с начала года назначены субсидии 1 млн 394,8 тыс. домохозяйств, из них в городских поселениях — 965,2 тыс. домохозяйств, в сельской местности — 429,6 тыс. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года количество таких домохозяйств увеличилось на 12,2 тыс., или на 0,9%.

Указано, что средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в марте 2017 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,8% и составил 1 тыс. 265,9 грн.

Данные приведены без учета Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, по словам министра социальной политики Украины Андрея Ревы, до конца года потребность в субсидиях должна уменьшиться на треть.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Истории покушений на знаменитостей из мира шоу-бизнеса (Фото)
СМИ сообщили о гибели американца при подрыве машины ОБСЕ
RTBF: в трех заморских территориях Франции лидирует Меланшон
КНДР грозит затопить авианосец США для демонстрации военной мощи
Путин обсудит с Матвиенко и Володиным противодействие коррупции
На золотодобывающей шахте под Челябинском произошло обрушение
Памела Андерсон назвала клеветой обвинения в адрес Ассанжа
Реконструкция штурма Рейхстага прошла в Подмосковье
Спорт
Трое русских, которые поставили на уши Америку и даже Канаду Вот что значит — мастера! Как же красиво они это сделали! Три русских хоккеиста внесли решающий вклад в победу своих команд в плей-офф НХЛ
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
Россиян освободят от поверок счетчиков
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь