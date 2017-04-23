Количество обращений за субсидиями сократилось на 1,5%
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Как отмечается, с начала года назначены субсидии 1 млн 394,8 тыс. домохозяйств, из них в городских поселениях — 965,2 тыс. домохозяйств, в сельской местности — 429,6 тыс. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года количество таких домохозяйств увеличилось на 12,2 тыс., или на 0,9%.
Указано, что средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в марте 2017 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,8% и составил 1 тыс. 265,9 грн.
Данные приведены без учета Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
Напомним, по словам министра социальной политики Украины Андрея Ревы, до конца года потребность в субсидиях должна уменьшиться на треть.