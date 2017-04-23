Очередь из фур на границе с Литвой к вечеру воскресенья увеличилась

Пробки в пунктах пропуска на границе начали образовываться в субботу, 22 апреля. Днем воскресенье количество фур на границе с Литвой превышало полтысячи. Согласно информации на 18:00, размещенной на сайте ГПК, сейчас в очереди находятся 615 грузовиков:

«Котловка» — 80 «Каменный Лог» — 270 «Бенякони» — 103 «Привалка» — 162.

Прибавилось также и легковых машин: «Котловка» — 40, «Каменный Лог» — 85, «Лоша» — 10, «Бенякони» — 20.

Количество грузовиков увеличилось также и на латвийском направлении, свидетельствуют данные Госпогранкомитета. Так, в «Григоровщине» стоят 80 фур, столько же в «Урбанах». Всего 15 легковушек в «Урбанах».