Очередь из фур на границе с Литвой к вечеру воскресенья увеличилась
МИНСК, 23 апр — Sputnik. Очередь из грузовых автомобилей на
МИНСК, 23 апр — Sputnik. Очередь из грузовых автомобилей на
Пробки в пунктах пропуска на границе начали образовываться в субботу, 22 апреля. Днем воскресенье количество фур на границе с Литвой превышало полтысячи. Согласно информации на 18:00, размещенной на сайте ГПК, сейчас в очереди находятся 615 грузовиков:
«Котловка» — 80 «Каменный Лог» — 270 «Бенякони» — 103 «Привалка» — 162.
Прибавилось также и легковых машин: «Котловка» — 40, «Каменный Лог» — 85, «Лоша» — 10, «Бенякони» — 20.
Количество грузовиков увеличилось также и на латвийском направлении, свидетельствуют данные Госпогранкомитета. Так, в «Григоровщине» стоят 80 фур, столько же в «Урбанах». Всего 15 легковушек в «Урбанах».
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