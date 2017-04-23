Правительство Беларуси прогнозирует рост реальных доходов населения

По словам руководителя правительства, в первом квартале текущего года реальная заработная плата в стране выросла на 1% (в январе-феврале рост был на 0,5%). По статистическим данным, в марте средняя заработная плата составила чуть более Br770.

«Пока тенденция такова, что потихоньку, может быть, не в тех масштабах, как хотелось бы, но тем не менее, рост заработной платы обеспечивается, — констатировал премьер-министр. — На фоне роста реальной заработной платы мы рассчитываем, что постепенно начнем возвращать в положительное значение темпы роста реальных доходов. Пока они меньше 100%».