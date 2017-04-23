Правительство Беларуси прогнозирует рост реальных доходов населения
23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси прогнозирует рост реальных доходов населения. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил
23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси прогнозирует рост реальных доходов населения. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил
По словам руководителя правительства, в первом квартале текущего года реальная заработная плата в стране выросла на 1% (в
«Пока тенденция такова, что потихоньку, может быть, не в тех масштабах, как хотелось бы, но тем не менее, рост заработной платы обеспечивается, — констатировал