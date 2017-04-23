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22:48 (мск), источник: БЕЛТА

Правительство Беларуси прогнозирует рост реальных доходов населения

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси прогнозирует рост реальных доходов населения. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил премьер-министр Андрей Кобяков, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

По словам руководителя правительства, в первом квартале текущего года реальная заработная плата в стране выросла на 1% (в январе-феврале рост был на 0,5%). По статистическим данным, в марте средняя заработная плата составила чуть более Br770.

«Пока тенденция такова, что потихоньку, может быть, не в тех масштабах, как хотелось бы, но тем не менее, рост заработной платы обеспечивается, — констатировал премьер-министр. — На фоне роста реальной заработной платы мы рассчитываем, что постепенно начнем возвращать в положительное значение темпы роста реальных доходов. Пока они меньше 100%».

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