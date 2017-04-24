В Татарстане заложат малый ракетный корабль нового поколения «Град»

«Двадцать четвертого апреля 2017 года в городе Зеленодольске (Республика Татарстан) на АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького» состоится торжественная церемония закладки новейшего малого ракетного корабля проекта 21631. Приказом главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Владимира Королева кораблю присвоено наименование «Град», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это десятый корабль серии из 12 малых ракетных кораблей проекта 21631, которые будут построены зеленодольскими судостроителями для ВМФ России.

«Малые ракетные корабли, строящиеся для ВМФ России на Зеленодольском судостроительном заводе, отлично зарекомендовали себя, выполняя задачи в ближней и дальней морской зоне. Они способны решать целый комплекс задач, что соответствует современным вызовам на море. Потенциал надводных сил ВМФ с включением в их состав надводных кораблей с высокоточным оружием на борту возрастет до уровня, позволяющего выполнять задачи любой сложности в составе группировок флота и одиночно», — отметил главком ВМФ России адмирал Владимир Королев накануне церемонии закладки корабля.