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11:56 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутская область намерена в 2018 году участвовать в 17 государственных программах

Иркутская область в 2018 году планирует участвовать в 17 государственных программах с общим объемом финансирования в 18,5 млрд руб.

Источник: Reuters

Иркутская область в 2018 году планирует участвовать в 17 государственных программах с общим объемом финансирования в 18,5 млрд руб. из федерального бюджета. Об этом 18 апреля 2017 года сообщила заместитель министра экономического развития Марина Петрова на заседании фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании. Члены фракции обсудили перспективы региона и пришли к мнению, что нужно провести отдельное совещание, чтобы учесть все интересы Иркутской области.

По многим программам Иркутская область на следующий год просит увеличения средств. Так, на 2,4 млрд руб. планируется увеличить программу «Охрана окружающей среды». Как ожидается, деньги пойдут на долгожданную утилизацию отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, на разработку документов для строительства полигонов твердых бытовых отходов в Ольхонском районе и т. д. На 1,2 млрд руб. планируют увеличить финансирование программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции». На 581 млн руб. — программу «Развитие образования», что позволит построить четыре школы; на 306 млн руб. — программу «Защита населения и территорий от ЧС». На 283 млн руб. — программу «Экономическое развитие и инновационная экономика», на эти деньги планируют поддержать молодежное предпринимательство, малый и средний бизнес.

Однако в заявке отмечены и сокращения финансирования: на 520 млн руб. меньше просит регион на программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами», на 21,5 млн — на «Развитие физической культуры и спорта», на 12,9 млн — на «Доступную среду», на 8,4 млн — на «Развитие здравоохранения».

Марина Петрова напомнила депутатам, что заявка на 2017 год составила 14 млрд руб., однако подтверждение было получено только на 12,6 млрд руб. «Эти деньги мы получим по 17 госпрограммам, — рассказала замминистра. — Мы не участвуем в четырех программах: в программе пожарной безопасности, потому что еще не подготовлена проектно-сметная документация необходимого качества, в программе повышения сейсмоустойчивости жилых домов, в программе создания системы “112” и программе развития водохозяйственного комплекса, потому что федерация решила, что в 2017 году будут финансироваться объекты, переходящие с 2016 года, а у нас таких объектов нет». По состоянию на 1 апреля, что заявка на 2017 год составила 14 млрд руб., из них пока освоено 1,5 млрд руб.

Кроме того, Марина Петрова отметила, что федеральный центр в течение последних лет снижает финансирование регионов, так как деньги нужны на подготовку объектов к чемпионату мира по футболу, да и в целом российский бюджет дефицитный. С нынешнего года изменился объем софинансирования: если раньше 70% средств на госпрограммы выделяли из федерального и 30% из областного бюджета, то теперь это будет 67 на 33%.

Депутаты отметили несколько моментов, которым, по их мнению, уделено недостаточное внимание в заявочной кампании от Иркутской области на 2018 год. Депутатов беспокоит снижение финансирования сельского хозяйства с нынешнего года, отсутствие финансирования мероприятий по пожарной безопасности, туманны также перспективы строительства иркутских поликлиник № 8 и № 9, Дома спорта в поселке Усть-Ордынском.

Кроме того, вице-спикер ЗС, председатель бюджетного комитета Наталья Дикусарова отметила важность решения проблемы переработки мусора в Иркутской области, что тоже требует финансовой подпитки. Эксплуатация ряда действующих полигонов твердых бытовых отходов по разным причинам, в том числе из-за отсутствия лицензий, запрещается, а заявок в госпрограммы на создание новых полигонов не поступает.

Многие вопросы депутатов так и не нашли ответов у представителей министерств и ведомств Иркутской области, поэтому председатель ЗС Сергей Брилка предложил провести отдельное совещание фракции ЕР с правительством, чтобы получить полную информацию, а также рассмотреть участие региона в заявочной кампании-2018, учитывая методику формирования и опыт предыдущих лет.

Спикер отметил, что, только проведя такой анализ, мы сможем понять, где исполнительная власть недорабатывает при участии в государственных программах. Присутствовавший на заседании фракции член Совета Федерации ФС РФ Виталий Шуба рассказал о возможностях региона в рамках участия в федеральных программах, а также отметил, что для достижения высокого результата федеральную заявку на 2018 год необходимо сформировать уже к концу апреля текущего года. Подводя итог обсуждению, Борис Алексеев отметил следующее: «Необходимость рабочего совещания по ходу подготовки предложений по участию в федеральных государственных программах в 2018 году очень актуальна. Нам надо в ближайшее время готовиться к серьезному разговору с правительством региона. Подробно разберем все возникшие при сегодняшнем обсуждении вопросы, чтобы что-то еще успеть исправить».

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