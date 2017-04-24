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11:35 (мск), источник: Newslab.ru

Износ коммунальных сетей в Красноярском крае превысил 40%

Износ коммунальных сетей в Красноярском крае превысил 40%. Об этом 24 апреля рассказали в пресс-службе Красноярскстата.

По данным статистиков, тепловые и паровые сети в Красноярском крае по состоянию на конец прошлого года были изношены на 42% — из 4718 км нуждаются в замене 1997,8 км. В 2016 году проведен ремонт 6% от всех нуждавшихся в замене на конец 2015 года сетей — это 109 км. Этот показатель на 2,5% меньше, чем в 2015 году, однако число аварий, которые произошли на сетях, уменьшилось за год на 39,7%.

Количество аварий на водопроводных сетях региона, по данным статистиков, увеличилось на 20% за прошедший год. При этом износ этих сетей в крае превышает 49% — из 9535,4 км общей протяженности краевого водопровода в замене нуждается 4683,9 км. За год отремонтировать удалось 2,9% от нуждающихся в замене труб — 125,2 км. Это на 24,5% меньше, чем было сделано в 2015 году.

«Протяженность канализационных сетей организаций, осуществляющих отвод сточных вод от населения и бюджетофинансируемых организаций, на конец 2016 года составила 3769 километров, из них нуждающихся в замене — 1868,2 километра. В 2016 году было заменено 16,5 километра канализационных сетей (0,9 процента от протяженности сетей, нуждающихся в замене на конец 2015 года), что на 41,6 процента больше, чем в 2015 году», — добавили в Красноярскстате.

Износ сетей водоотведения превысил показатель 49,5%, а количество аварий на них за год увеличилось на 7,7%.

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