Екатеринбургский «Мадрид» подешевел

Окружной филиал АУИПИК (Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры) решил отдать в «рублевую» аренду гостиницу «Мадрид» — памятник федерального значения в Екатеринбурге, долгие годы находившийся на консервации. Об этом сообщает официальный сайт АУИПИК.

Предположительная дата аукциона — 25 мая 2017 года. Несмотря на «смешную» стоимость аренды — 1 рубль в месяц за квадратный метр, сумма задатка — 3,5 миллиона рублей. Шедевр советского конструктивизма на Уралмаше будет сдан в аренду сроком на 49 лет с целью проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, после чего арендатор сможет выкупить его в собственность. С учетом проведенных работ целевое назначение может быть изменено.

«Мадрид» — один из самых известных и самых старых объектов конструктивизма в Екатеринбурге. В этом году ему исполнилось 80 лет. До 90-х годов прошлого века часть «Мадрида» арендовалась коммерческими структурами, затем гостиницу законсервировали.

В 2016 году начался поиск инвестора для реставрации памятника. Тогда же стала известна и приблизительная стоимость восстановления — 800 миллионов рублей, сообщает «Уралинформбюро». Осенью прошлого года начальник отдела реставрации и эксплуатации объектов культурного наследия Уральского филиала АУИПИК Владимир Балакин заявил, что таких средств у агентства нет.

Возможность сдачи объектов культурного наследия в «рублевую» аренду предусмотрена постановлением Правительства РФ. На данный момент АУИПИК ищет арендаторов для 27 памятников в 9 городах России. В Екатеринбурге, кроме «Мадрида», на торги выставлен жилой дом постройки 30-х годов по адресу улица Ильича, 2.