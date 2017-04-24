Курс валют НБУ: евро вырос до 28,6 грн
Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2859,87 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,754 гривны за 10 рублей.
Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2859,87 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,754 гривны за 10 рублей.
КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на понедельник на уровне 2673,28 гривен за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.
Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — «ПриватБанк».
Ранее глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.