Приангарью не хватает почти 40 полигонов для складирования отходов
Только 0.1 процента всех бытовых отходов региона уходит на санкционированные места сборов ТБО.
Только 0.1 процента всех бытовых отходов региона уходит на санкционированные места сборов ТБО.
В рамках Года экологии в
Как рассказала замминистра природных ресурсов и экологии Иркутской области Нина Абаринова, ситуация по утилизации отходов в регионе остается очень острой. По предварительным подсчетам ежегодно в Приангарье образуется около 1,5 млн тонн отходов, при этом только 0,1 часть их утилизируется на лицензированных полигонах, остальное же остается на несанкционированных свалках.
«Всего в регионе работает 23 объекта по размещению отходов. Чтобы хоть
По словам руководителя управления Росприроднадзора по Иркутской области Оксаны Курек, в ближайшие 10 лет проблема мусора может стать критической, если в регионе не будут строиться мусороперерабатывающие заводы:
«Уже сейчас понятно, что только переработка и раздельный сбор мусора могут переломить ситуацию. Региону не хватает предпринимателей, которые были бы готовы заниматься сбором пластика, батареек и других отходов, подлежащих переработке».
Площади нелегальных свалок, в том числе и опасные отходы бывших заводов, таких как БЦБК и «Усольехимпром» в настоящее время составляют 400 га, на которых в данный момент находится по приблизительным подсчетам 4 млн куб мусора.