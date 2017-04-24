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11:52 (мск), источник: АиФ Иркутск

Приангарью не хватает почти 40 полигонов для складирования отходов

Только 0.1 процента всех бытовых отходов региона уходит на санкционированные места сборов ТБО.

Источник: Аргументы и факты

В рамках Года экологии в пресс-центре «АиФ-Иркутск» состоялся круглый стол, посвященный проблемам утилизации ТБО.

Как рассказала замминистра природных ресурсов и экологии Иркутской области Нина Абаринова, ситуация по утилизации отходов в регионе остается очень острой. По предварительным подсчетам ежегодно в Приангарье образуется около 1,5 млн тонн отходов, при этом только 0,1 часть их утилизируется на лицензированных полигонах, остальное же остается на несанкционированных свалках.

«Всего в регионе работает 23 объекта по размещению отходов. Чтобы хоть как-то справляться с объемом мусора, их число должно составлять не менее 60. В настоящее время в планах построить пять дополнительных объектов, первый из них появится уже в этом году в Черемховском районе», — подчеркнула Нина Абаринова.

По словам руководителя управления Росприроднадзора по Иркутской области Оксаны Курек, в ближайшие 10 лет проблема мусора может стать критической, если в регионе не будут строиться мусороперерабатывающие заводы:

«Уже сейчас понятно, что только переработка и раздельный сбор мусора могут переломить ситуацию. Региону не хватает предпринимателей, которые были бы готовы заниматься сбором пластика, батареек и других отходов, подлежащих переработке».

Площади нелегальных свалок, в том числе и опасные отходы бывших заводов, таких как БЦБК и «Усольехимпром» в настоящее время составляют 400 га, на которых в данный момент находится по приблизительным подсчетам 4 млн куб мусора.

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