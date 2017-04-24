Топ-10 самых дорогих дорог, которые отремонтируют в Омске в 2017 году
Всего на ремонт 32 городских улиц будет направлено по контрактам 937,4 млн рублей.
Всего на ремонт 32 городских улиц будет направлено по контрактам 937,4 млн рублей.
Минстрой Омской области опубликовал список дорог, где будут в этом году проведены ремонтные работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» с указанием конкретных сумм.
Как ранее сообщал портал Om1.ru, планируется привести в порядок 32 дорожных объекта общей площадью 893,5 тысячи кв.м.
Расконтрактовано будет 937 млн 402 тысячи 776 рублей, из которых больше всего уйдет на ремонт Красноярского тракта (114,15 млн рублей), а также на круговую развязку и подходы у Ленинградского моста и улицу Волгоградскую — соответственно 78,14 млн и 73,55 млн рублей.
Напомним, с 2017 года в Омской области и городе регулярно будут вестись масштабные ремонтные и строительные работы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В ближайшие два года, 2017−2018, дорожники сконцентрируются на ремонте, а после 2019 года начнется реконструкция и строительство новых дорог.
Вся программа рассчитана до 2025 года. Ежегодно регион будет в общей сложности направлять 2 млрд рублей на дорожные объекты, расположенные в Омске и в радиусе 50 км от него. Из них 1 млрд пойдет на городские улицы, еще 1 млрд — на областные трассы. Средства будут выделяться из всех уровней: 1 млрд — по федеральному траншу, 950 млн — из областного дорожного фонда, 50 млн — из горбюджета.
Полный список дорог, ремонтируемых в 2017 году, и их стоимость можно посмотреть по клику.