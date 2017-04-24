Топ-10 самых дорогих дорог, которые отремонтируют в Омске в 2017 году

Минстрой Омской области опубликовал список дорог, где будут в этом году проведены ремонтные работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» с указанием конкретных сумм.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, планируется привести в порядок 32 дорожных объекта общей площадью 893,5 тысячи кв.м.

Расконтрактовано будет 937 млн 402 тысячи 776 рублей, из которых больше всего уйдет на ремонт Красноярского тракта (114,15 млн рублей), а также на круговую развязку и подходы у Ленинградского моста и улицу Волгоградскую — соответственно 78,14 млн и 73,55 млн рублей.

Напомним, с 2017 года в Омской области и городе регулярно будут вестись масштабные ремонтные и строительные работы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В ближайшие два года, 2017−2018, дорожники сконцентрируются на ремонте, а после 2019 года начнется реконструкция и строительство новых дорог.

Вся программа рассчитана до 2025 года. Ежегодно регион будет в общей сложности направлять 2 млрд рублей на дорожные объекты, расположенные в Омске и в радиусе 50 км от него. Из них 1 млрд пойдет на городские улицы, еще 1 млрд — на областные трассы. Средства будут выделяться из всех уровней: 1 млрд — по федеральному траншу, 950 млн — из областного дорожного фонда, 50 млн — из горбюджета.

Полный список дорог, ремонтируемых в 2017 году, и их стоимость можно посмотреть по клику.