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09:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе пройдет специализированная ярмарка вакансий

Горожанам предложат более 20 профессий.

Источник: Reuters

В грядущий четверг, 27 апреля, уфимцев приглашают в Центр занятости по адресу бульвар Ибрагимова, 47/1. Там для безработных жителей башкирской столицы пройдет специализированная ярмарка вакансий.

— На ярмарке предложат вакансии администратора, бетонщика, водителя автомобиля, врачей различных квалификации, инженера, кондуктора, кондитера, кровельщика, каменщика, контролера, мастера строительных и монтажных работ, медицинских сестер, менеджера, преподавателя, плотника, продавца, слесаря по ремонту автомобилей, сборщика мебели и других, — рассказали в пресс-службе уфимской администрации.

Помимо этого горожанам расскажут о ситуации на рынке труда, проконсультируют по профориентации и помогут решить правовые вопросы.

Ярмарка пройдет с 10 до 12 часов.

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