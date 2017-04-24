Со 2 июня между Казанью и Тбилиси откроется прямое авиасообщение

— Полеты из Казани в Тбилиси стартуют со 2 июня и будут осуществляться по понедельникам и пятницам, — сообщил директор компании AVT Азамат Сабиров.

Сообщается, что стоимость перелета из Казани в Тбилиси составит от 6600 рублей, из Тбилиси в Казань от 8178 рублей. Примерно, билеты туда и обратно обойдутся в 13500 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что с мая текущего года откроется прямое авиасообщение с Ригой. Рейсы будет выполнять компания AirBaltic. Кстати, компания AirBaltic располагает 24 самолетами («Боинг» и Бомбардье), штат сотрудников составляет 1130 человек. Компания осуществляет полеты из трех столиц стран Балтии — Риги, Вильнюса, Таллина, позиционирует себя как балтийская компания.