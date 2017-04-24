Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
У оральных контрацептивов нашли необычные побочные эффекты
Четыре выходца КВН создали бизнес с нешуточной выручкой
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Россиян освободят от поверок счетчиков
Полузащитник «Челси» признан игроком сезона в чемпионате Англии
«Вашингтон» Овечкина вышел в 1/4 финала плей-офф НХЛ
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Украинцев из народа-победителя превращают в предателей – эксперт
Порошенко раскрыл план победы Украины над Россией
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
22Цвет нации
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
09:43 (мск), источник: Prokazan.ru

Со 2 июня между Казанью и Тбилиси откроется прямое авиасообщение

С сегодняшнего дня, 24 апреля, в продаже появились авиабилеты на рейсы Казань-Тбилиси-Казань авиакомпании Georgian Airways.

 — Полеты из Казани в Тбилиси стартуют со 2 июня и будут осуществляться по понедельникам и пятницам, — сообщил директор компании AVT Азамат Сабиров.

Сообщается, что стоимость перелета из Казани в Тбилиси составит от 6600 рублей, из Тбилиси в Казань от 8178 рублей. Примерно, билеты туда и обратно обойдутся в 13500 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что с мая текущего года откроется прямое авиасообщение с Ригой. Рейсы будет выполнять компания AirBaltic. Кстати, компания AirBaltic располагает 24 самолетами («Боинг» и Бомбардье), штат сотрудников составляет 1130 человек. Компания осуществляет полеты из трех столиц стран Балтии — Риги, Вильнюса, Таллина, позиционирует себя как балтийская компания.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Подробности ДТП в РТ: молодожены возвращались из Таиланда, когда на них "упал" прицеп
Опубликованы итоги первого тура выборов президента Франции
США призвали РФ помочь расследовать гибель сотрудника ОБСЕ
Россия заняла третье место в мире по военным расходам
Тиллерсон обсудил с Порошенко антироссийские санкции
Турция продлила срок безвизового пребывания для граждан России
СМИ: КНДР готовится скоро провести новое ядерное испытание
Голосование на выборах в 2018 году может быть электронным
Спорт
Полтысячи Месси: «Барселона» обыграла «Реал» в «класико» Героем матча стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, забивший победный мяч в компенсированное ко второму тайму время
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
Россиян освободят от поверок счетчиков
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь