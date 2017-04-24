В Волгограде на месте «Казачьего рынка» построят торговый комплекс
Торговый комплекс возведут на месте «Казачьего рынка» в Дзержинском районе Волгограда.
Торговый комплекс возведут на месте «Казачьего рынка» в Дзержинском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«После этого площадка будет замощена тротуарной плиткой и благоустроена. Здесь появятся павильоны нового образца, и торговая деятельность будет продолжена на привычном для волгоградцев месте», — заявила начальник экономического отдела администрации Дзержинского района Евгения Шмелева.
В настоящее время индивидуальным предпринимателям, ранее торговавшим на рынке, предоставили места на расположенной рядом площадке с твердым покрытием. «Это временная мера. Администрация района предлагает им различные варианты для продолжения работы», — добавили в мэрии.
В горадминистрации также сообщили, что судебные разбирательства по поводу освобождения земельного участка по улице Краснополянской, 50б велись с 2015 года. «Вместо сезонной торговли плодоовощной продукцией арендатор незаконно возвел двухэтажное капитальное строение и другие сооружения. В настоящий момент по решению суда арендатор освобождает территорию собственными силами», — заявили в мэрии.