В Волгограде на месте «Казачьего рынка» построят торговый комплекс

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии, 23 апреля специалисты приступи к сносу металлических конструкций, ограждений, лотков и павильонов, расположенных на площадке рынка. В течение нескольких дней владельцы 30 киосков должны их разобрать и увезти.

«После этого площадка будет замощена тротуарной плиткой и благоустроена. Здесь появятся павильоны нового образца, и торговая деятельность будет продолжена на привычном для волгоградцев месте», — заявила начальник экономического отдела администрации Дзержинского района Евгения Шмелева.

В настоящее время индивидуальным предпринимателям, ранее торговавшим на рынке, предоставили места на расположенной рядом площадке с твердым покрытием. «Это временная мера. Администрация района предлагает им различные варианты для продолжения работы», — добавили в мэрии.

В горадминистрации также сообщили, что судебные разбирательства по поводу освобождения земельного участка по улице Краснополянской, 50б велись с 2015 года. «Вместо сезонной торговли плодоовощной продукцией арендатор незаконно возвел двухэтажное капитальное строение и другие сооружения. В настоящий момент по решению суда арендатор освобождает территорию собственными силами», — заявили в мэрии.