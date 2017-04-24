Казахстанцы активизировались на рынке жилья — аналитики
За три месяца с начала года на рынке
За три месяца с начала года на рынке
За три месяца с начала года на рынке
Таким образом, как показывают результаты исследования, тренд на оживление рынка жилой недвижимости, заданный в 2016 году, продолжается, несмотря на замедление темпов экономического роста и давление инфляции.
В 2016 году было заключено более 190 тысяч сделок по покупке жилья, или на 15 процентов больше показателя 2015 года. Аналитики поясняют, что подъем энтузиазма участников рынка совпал с периодом стабилизации цен на жилье. В течение 2014−2015 годов на фоне двухфазной девальвации нацвалюты продавцы и покупатели не могли нащупать базис для справедливой оценки объектов продаж, стоимость квадратного метра могла за месяц повышаться сразу на 5 процентов. Однако во втором квартале 2016 года участники рынка успокоились.
Это способствовало стабилизации ситуации на валютном рынке. Аналитики считают, что поддержку ускорению темпов на рынке
«В текущем же году индекс реальных денежных доходов населения пошел вверх — по сравнению с уровнем годом ранее он вырос на 0,6 процента (январь-февраль), данный факт вкупе с усмирением инфляции дает надежду, что активность на рынке жилья прибавит темпов», — сообщают аналитики Ranking.kz C 2017 года в РК начинается реализация жилищной программы «Нұрлы Жер», призванная обеспечить жильем 1,5 миллиона семей в предстоящие 15 лет.
В программе заложены комплексные меры развития рынка жилья, в том числе: удешевление для застройщиков банковских кредитов за счет предоставления государством субсидий через АО «Даму»; субсидирование ипотечных кредитов для населения, выдаваемых банками, через АО «Казахстанская ипотечная компания»; строительство кредитного жилья акиматами для вкладчиков Жилстройсбербанка.