Казахстанцы активизировались на рынке жилья — аналитики

За три месяца с начала года на рынке купли-продажи жилья было заключено 50,7 тысячи сделок, что на 31 процент превышает уровень прошлого года. Об этом сообщают аналитики Ranking.kz.

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Таким образом, как показывают результаты исследования, тренд на оживление рынка жилой недвижимости, заданный в 2016 году, продолжается, несмотря на замедление темпов экономического роста и давление инфляции.

В 2016 году было заключено более 190 тысяч сделок по покупке жилья, или на 15 процентов больше показателя 2015 года. Аналитики поясняют, что подъем энтузиазма участников рынка совпал с периодом стабилизации цен на жилье. В течение 2014−2015 годов на фоне двухфазной девальвации нацвалюты продавцы и покупатели не могли нащупать базис для справедливой оценки объектов продаж, стоимость квадратного метра могла за месяц повышаться сразу на 5 процентов. Однако во втором квартале 2016 года участники рынка успокоились.

Это способствовало стабилизации ситуации на валютном рынке. Аналитики считают, что поддержку ускорению темпов на рынке купли-продажи жилья оказывают сигналы о росте покупательской способности доходов казахстанцев. В 2016 году реальные доходы в РК падали, однако покупатели торопились обзавестись жильем, опасаясь новой волны девальвации.

«В текущем же году индекс реальных денежных доходов населения пошел вверх — по сравнению с уровнем годом ранее он вырос на 0,6 процента (январь-февраль), данный факт вкупе с усмирением инфляции дает надежду, что активность на рынке жилья прибавит темпов», — сообщают аналитики Ranking.kz C 2017 года в РК начинается реализация жилищной программы «Нұрлы Жер», призванная обеспечить жильем 1,5 миллиона семей в предстоящие 15 лет.

В программе заложены комплексные меры развития рынка жилья, в том числе: удешевление для застройщиков банковских кредитов за счет предоставления государством субсидий через АО «Даму»; субсидирование ипотечных кредитов для населения, выдаваемых банками, через АО «Казахстанская ипотечная компания»; строительство кредитного жилья акиматами для вкладчиков Жилстройсбербанка.