Стоимость капремонта Коммунального моста выросла почти вдвое

В Красноярске объявлены торги по поиску подрядчика, который займется капитальным ремонтом Коммунального моста. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно размещенным материалам, потенциальному подрядчику предстоит обновить накладную плиту, швы и ограждения по всей протяженности моста. Кроме того, на переправе появится двухслойное асфальтобетонное покрытие и новые лестницы. Все работы будут разбиты на два этапа, проведение которых намечено на 2017−2018 годы.

Первоначальная стоимость контракта — 385,5 млн рублей. Полностью обновить мост планируется к сентябрю следующего года, при этом первая очередь ремонта начнется уже в мае и коснется пролета над Абаканской протокой.

Сейчас идет прием заявок от всех желающих. Победителя торгов объявят 15 мая.

Ранее мэр Эдхам Акбулатов заявил, что на Коммунальном мосту «особо важно привести в порядок деформационно-температурные швы». При этом глава города подчеркнул, что полностью перекрыть переправу невозможно и проектировщики «должны будут это учесть». Ремонт, по словам Акбулатова, обойдется бюджету в 200 млн рублей, что почти в два раза ниже заявленной на торгах стоимости.

Напомним, в январе активисты ФАР опубликовали схему движения в Красноярске на время ремонта Коммунального моста. Как сообщил лидер организации Егор Фролов, в сторону левого берега Енисея над Абаканской протокой до о. Отдыха будет разрешено движение только для общественного транспорта и спецслужб. Проезд над основным руслом реки останется доступным для всех горожан.

Согласно приведенным данным, в утренние и вечерние часы «пик» через Коммунальный мост летом проезжает порядка 3000 автомобилей, а зимой — до 5000 машин в час. Чтобы перераспределить нагрузку, рекомендовано утренний поток отправить через Октябрьский мост, а вечерний — через 4 мост.