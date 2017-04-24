Стоимость капремонта Коммунального моста выросла почти вдвое
Работу оценили в 385,5 млн рублей.
Работу оценили в 385,5 млн рублей.
В Красноярске объявлены торги по поиску подрядчика, который займется капитальным ремонтом Коммунального моста. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.
Согласно размещенным материалам, потенциальному подрядчику предстоит обновить накладную плиту, швы и ограждения по всей протяженности моста. Кроме того, на переправе появится двухслойное асфальтобетонное покрытие и новые лестницы. Все работы будут разбиты на два этапа, проведение которых намечено на 2017−2018 годы.
Первоначальная стоимость контракта — 385,5 млн рублей. Полностью обновить мост планируется к сентябрю следующего года, при этом первая очередь ремонта начнется уже в мае и коснется пролета над Абаканской протокой.
Сейчас идет прием заявок от всех желающих. Победителя торгов объявят 15 мая.
Ранее мэр Эдхам Акбулатов заявил, что на Коммунальном мосту «особо важно привести в порядок
Напомним, в январе активисты ФАР опубликовали схему движения в Красноярске на время ремонта Коммунального моста. Как сообщил лидер организации Егор Фролов, в сторону левого берега Енисея над Абаканской протокой до о. Отдыха будет разрешено движение только для общественного транспорта и спецслужб. Проезд над основным руслом реки останется доступным для всех горожан.
Согласно приведенным данным, в утренние и вечерние часы «пик» через Коммунальный мост летом проезжает порядка 3000 автомобилей, а зимой — до 5000 машин в час. Чтобы перераспределить нагрузку, рекомендовано утренний поток отправить через Октябрьский мост, а вечерний — через 4 мост.