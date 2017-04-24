Россия заняла третье место в мире по военным расходам

«Увеличение расходов происходит в момент, когда российская экономика испытывает серьезные проблемы из-за низких цен на нефть и газ и экономических санкций, введенных с 2014 года», — говорится в докладе.

Военные расходы Китая увеличились на 5,4% и составили в 2016 году $215 млрд, а США потратили $611 млрд, увеличение составило 1,7%. Также растут расходы на оборону стран Западной Европы. В прошлом году они увеличились на 2,6%. По данным SIPRI, это происходит из-за террористической угрозы. Лидером в этой гонке стала Италия, чьи расходы увеличились на 11%.

Напомним, в апреле госсекретарь США Рекс Тиллерсон на министерском заседании НАТО раскритиковал членов альянса за недостаточные, по мнению администрации Дональда Трампа, расходы на оборону. Установленной ранее планки в 2% от ВВП достигли пока только Польша, Эстония, Великобритания, Греция и США.