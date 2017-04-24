Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Иркутские хирурги удалили у женщины огромный зоб
Минстрой планирует вернуться к выдаче льготной ипотеки
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Россиян освободят от поверок счетчиков
Полузащитник «Челси» признан игроком сезона в чемпионате Англии
«Вашингтон» Овечкина вышел в 1/4 финала плей-офф НХЛ
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
"Будут бить в эту точку": эксперт о новых претензиях Киева к РФ
Десантный корабль РФ напугал Прибалтику – СМИ
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права
В США бензин оказался дешевле, чем в России
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
8Возвращение христиан в Каракош
22Цвет нации
15Роботы в Пальмире
09:56 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Россия заняла третье место в мире по военным расходам

В 2016 году Россия увеличила военные расходы на 5,9% до $69,2 млрд, оказавшись на третьем месте после США и Китая. Такие данные приводятся в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Источник: РИА "Новости"

«Увеличение расходов происходит в момент, когда российская экономика испытывает серьезные проблемы из-за низких цен на нефть и газ и экономических санкций, введенных с 2014 года», — говорится в докладе.

Первое место в списке занимают США, второе — Китай.
Читайте также
Минобороны РФ опубликует редкие фото времен Великой Отечественной войны

Военные расходы Китая увеличились на 5,4% и составили в 2016 году $215 млрд, а США потратили $611 млрд, увеличение составило 1,7%. Также растут расходы на оборону стран Западной Европы. В прошлом году они увеличились на 2,6%. По данным SIPRI, это происходит из-за террористической угрозы. Лидером в этой гонке стала Италия, чьи расходы увеличились на 11%.

Напомним, в апреле госсекретарь США Рекс Тиллерсон на министерском заседании НАТО раскритиковал членов альянса за недостаточные, по мнению администрации Дональда Трампа, расходы на оборону. Установленной ранее планки в 2% от ВВП достигли пока только Польша, Эстония, Великобритания, Греция и США.

Комментарии
32
КРИВОЙ СЕКТОР
По мнению чиновников ,в месяц нужно : Обычному Россиянину 10500 руб .Депутату Госдумы 460000 руб.Главе Газпрома 84075000руб )))))))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Дядя Сухов
Кудрин, Чубайс и примкнувший к ним Смердюков - это воры, впрчем как и многие чиновники
ОтветитьСсылкаПожаловаться
maksat
Общемировая паранойя. Кому-то жрать нечего и лекарства не на что купить
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин обещает сократить расходы на оборону
23 декабря 2016© Ньюстюб
Борис Корчевников перейдет на «Спас»
Макрон выиграл первый тур президентских выборов во Франции
Три четверти россиян одобрили отказ от трансляции «Евровидения»
Тиллерсон обсудил с Порошенко антироссийские санкции
Турция продлила срок безвизового пребывания для граждан России
СМИ: КНДР готовится скоро провести новое ядерное испытание
Экс-чиновникам могут запретить работать в иностранных компаниях
Спорт
Полтысячи Месси: «Барселона» обыграла «Реал» в «класико» Героем матча стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, забивший победный мяч в компенсированное ко второму тайму время
Авто
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права Первый замначальника ГИБДД России Владимир Швецов подписал документ, разъясняющий некоторые процедуры, связанные с выдачей водительских удостоверений
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь