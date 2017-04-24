Жителей нескольких районов ждет отключение водоснабжения

В пятницу, 28 апреля, с 09:30 до 17:00 для ремонта на ул. Монастырская, 48 от водоснабжения отключат дома по ул. Монастырская, 50, 69, 71, 71а, 75, 44 (ВРК); ул. Попова, 9, 7; ул. Осинская, 5.



29 апреля с 09:00 до 17:00 работы будут вестись на ул. Репина, 11. По этой причине без останутся: ул. Репина, 12 (школа), 10, 10а (детский сад), 9, 2а, 2б, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (ДК), 20а, 21, 29, ул. Карбышева, 4; пер.2-му Дубровскому, 6, 8; пер.1-му Дубровскому, 5, 6, 7, 8, 10, 12; ул. Двинская, 2−13; ул. Лобвинская, 18, 20, 22, 25, 33, 42; ул. Графтио, 13, 14, 15, 16. Пониженное давление: ЦТП по 1-му Дубровскому пер.,4, 4а; ул. Репина, 6, (д/сад); ул. Лобвинская, 12; ж/д по ул. Репина, 1−8; ул. Графтио, 3−16; ул. Лобвинская, 3−13; ул. Карбышева, 6−30 (четные).



Также в этот день с 09:00 до 17:00 запланировано проведение ремонтных работ по ул. Пионерская, 4 с отключением водоснабжения в домах по ул. Куйбышева, 66−80, ул. Пионерская, 2−15, ул. Глеба Успенского, 4−10, ул. Седова, 6−11.



Еще одно отключение 29 апреля произойдет с 09:00 до 16:00, в связи с ремонтом по ул. Петропавловская, 39. Воды не будет по ул. Петропавловской, 48, 45, 46, 40, 41, 55, 55а, 53, 51, 41, 43, 43/1, 52; ул. Ленина, 45, Комсомольскому проспекту, 24, 20, 22, 20а (детский сад), 17, 15 В.



30 апреля с 09:00 до 19:00 запланировано проведение ремонтных работ по ул. Кронита, 4/1 с отключением водоснабжения в домах микрорайона Молодежный. Пониженное давление будет в микрорайоне Левшино.