Правительство утвердило перечень водных биологических ресурсов для добычи

Перечень касается биологических ресурсов Северного и Дальневосточного хозяйственного бассейна. В него входят треска, пикша, минтай, тихоокеанская сельдь, дальневосточные камбалы, терпуг, командорский кальмар, макрурус, навага, палтусы черный и белокорый, камчатский, синий и равношипый крабы, краб-стригун опилио, краб-стригун бэрди. При этом в отношении последних пяти позиций распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года.

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