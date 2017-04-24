Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Чем заменить 10 000 шагов в день: ищем варианты
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Ученые восстановили облик женщины, жившей 13 тысяч лет назад
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Полузащитник «Челси» признан игроком сезона в чемпионате Англии
«Вашингтон» Овечкина вышел в 1/4 финала плей-офф НХЛ
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
"Будут бить в эту точку": эксперт о новых претензиях Киева к РФ
Десантный корабль РФ напугал Прибалтику – СМИ
Китайские автомобили, которых вы никогда не видели
Россияне «раскупили» еще не выпущенные Lamborghini
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
8Возвращение христиан в Каракош
22Цвет нации
15Роботы в Пальмире
10:10 (мск), источник: РБК

Правительство утвердило перечень водных биологических ресурсов для добычи

Правительство России утвердило перечень видов водных биоресурсов в определенных районах добычи, на которые даются права на добычу. Перечень состоит из 16 позиций. Также кабмин выделил квоты на инвестиционные цели, сообщается на сайте правительства.

Перечень касается биологических ресурсов Северного и Дальневосточного хозяйственного бассейна. В него входят треска, пикша, минтай, тихоокеанская сельдь, дальневосточные камбалы, терпуг, командорский кальмар, макрурус, навага, палтусы черный и белокорый, камчатский, синий и равношипый крабы, краб-стригун опилио, краб-стригун бэрди. При этом в отношении последних пяти позиций распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года.

Как поясняется на сайте правительства, квоты на инвестиционные цели предназначены как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей, «которым принадлежат на праве собственности или на основании договора финансовой аренды суда рыбопромыслового флота, построенные на российских верфях, и (или) предприятия, предназначенные для производства рыбной и другой продукции и построенные на территории России».

Росрыболовство ранее сообщало о падении вылова рыбы в Азово-Черноморском бассейне за первые три месяца этого года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Четыре выходца КВН создали бизнес с нешуточной выручкой
Макрон выиграл первый тур президентских выборов во Франции
Россия заняла третье место в мире по военным расходам
Три четверти россиян одобрили отказ от трансляции «Евровидения»
Тиллерсон обсудил с Порошенко антироссийские санкции
Турция продлила срок безвизового пребывания для граждан России
СМИ: КНДР готовится скоро провести новое ядерное испытание
Экс-чиновникам могут запретить работать в иностранных компаниях
Спорт
Полтысячи Месси: «Барселона» обыграла «Реал» в «класико» Героем матча стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, забивший победный мяч в компенсированное ко второму тайму время
Авто
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права Первый замначальника ГИБДД России Владимир Швецов подписал документ, разъясняющий некоторые процедуры, связанные с выдачей водительских удостоверений
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Минстрой планирует вернуться к выдаче льготной ипотеки
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь