Отопление в Челябинске отключат после майских праздников
В городе прогнозируют похолодание — вплоть до «минуса».
В городе прогнозируют похолодание — вплоть до «минуса».
Власти Челябинска планируют отключить отопление в многоквартирных домах не раньше, чем через две недели, — об этом в понедельник, 24 апреля, на аппаратном совещании сообщил начальник управления
По словам Кочеткова, в соответствии с санитарными нормами и правилами отключение отопления возможно только в том случае, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не опустится ниже восьми градусов тепла.
«Пока говорить об отключении не приходится. Если мы на этой неделе видим некоторое потепление, особенно в четверг, пятницу, субботу, то последующие две недели ночью порой будет и “минус”. Поэтому отключать пока не будем», — комментирует чиновник.
Напомним, ранее городские власти планировали закончить отопительный сезон 21 апреля. А в 2016 году отопление в Челябинске начали отключать 18 апреля. Тогда в городе стояла стабильно теплая погода, люди жаловались на жару в квартирах, от которой не спасали даже открытые настежь окна.