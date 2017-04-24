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11:03 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Кобяков отмечает рост промышленного производства в Беларуси

В Беларуси есть положительная динамика роста промышленного производства, рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1» премьер-министр Андрей Кобяков.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Такие выводы можно делать по итогам первого квартала. В частности, темп роста промышленности за этот период составил 104,3%. Из 13 важнейших секций промпроизводства у 10 абсолютный рост.

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— Наши отраслевые ведомства, Минпром, концерны «Беллегпром», «Беллесбумпром», Минстройархитектуры — все показали рост.

И что важно, при этом не увеличивается остаток готовой продукции на складах.

По словам премьер-министра, экономический рост промышленности зависит прежде всего от роста экспорта. Темп роста экспорта товаров и услуг в январе-феврале за первые 2 месяца года составил 117,4%. По словам Кобякова, этот показатель совсем неплох. Важно, что за эти два месяца внешняя торговля стала сбалансированной, по товарам и услугам сложилось положительное сальдо — около $60 миллионов.

ВВП Беларуси в первом квартале вырос на 0,3%. .

Подготовила Яна БОГДАНОВА.

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