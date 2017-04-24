Кобяков отмечает рост промышленного производства в Беларуси
В Беларуси есть положительная динамика роста промышленного производства, рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1»
В Беларуси есть положительная динамика роста промышленного производства, рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1»
Такие выводы можно делать по итогам первого квартала. В частности, темп роста промышленности за этот период составил 104,3%. Из 13 важнейших секций промпроизводства у 10 абсолютный рост.
— Наши отраслевые ведомства, Минпром, концерны «Беллегпром», «Беллесбумпром», Минстройархитектуры — все показали рост.
И что важно, при этом не увеличивается остаток готовой продукции на складах.
По словам
ВВП Беларуси в первом квартале вырос на 0,3%. .
Подготовила Яна БОГДАНОВА.