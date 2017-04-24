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10:39 (мск), источник: СуперОмск

В омском масле, сыре и мясе нашли кишечную палочку и листерий

С начала апреля специалисты Экспертной ветеринарной лаборатории омского Россельхознадзора проверили 147 образцов продуктов.

В 13 из них качество продукции не соответствовало нормативам.

Так, в четырех образцах мясного полуфабриката из свинины специалисты обнаружили листерий. Эта патогенная бактерия способна размножаться на продуктах даже в холодильнике. В организме человека она накапливается в печени и селезенке, вызывая листериоз.

Кроме того, в мороженом, сыре и в двух образцах сливочного масла специалисты обнаружили бактерии кишечной палочки.

Сразу пять образцов сыра не прошли проверку по вкусу, запаху и внешнему виду. Они не соответствовали нормативным требованиям по этим показателям.

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