В омском масле, сыре и мясе нашли кишечную палочку и листерий

В 13 из них качество продукции не соответствовало нормативам.

Так, в четырех образцах мясного полуфабриката из свинины специалисты обнаружили листерий. Эта патогенная бактерия способна размножаться на продуктах даже в холодильнике. В организме человека она накапливается в печени и селезенке, вызывая листериоз.

Кроме того, в мороженом, сыре и в двух образцах сливочного масла специалисты обнаружили бактерии кишечной палочки.

Сразу пять образцов сыра не прошли проверку по вкусу, запаху и внешнему виду. Они не соответствовали нормативным требованиям по этим показателям.