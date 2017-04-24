В Башкирии поставщики ресурсов сами будут собирать платежи населения

По их мнению, ЕРКЦ не справляется своими обязанностями, и работают «как агенты управляющих компаний» и не обеспечивают собираемость и прозрачность платежей. Об этом сообщает РБК-Уфа.

Генеральный директор «Энергосбытовой компании Башкортостана» Андрей Травкин рассказал, что для этого в Башкирии будут организованы единые информационно-расчетные центры (ЕИРЦ). Их задача — прием платежей в пользу всех поставщиков ресурсов. Это необходимо для исключения посредников из процесса оплаты населением за потребление ресурсов.

Как отмечают в «Интер РАО», ЕРКЦ работают как агенты управляющих компаний, использующих средства потребителей не по назначению. В то время сами управляющие компании числятся неплательщиками: в структуре дебиторской задолженности ЭСКБ 30% занимают предприятия ЖКХ, из которых пятая часть — управляющие компании, остальная задолженность находится на совести различных муниципальных ресурсоснабжающих организаций. Муниципальные ресурсоснабжающие организации не могут оплатить свой долг, потому что сами недополучают платежи от населения.

Тем не менее, Андрей Травкин отметил несколько водоканалов в качестве исключения — Кумертау и Нефтекамска. В отличие от водоканалов, столицы Башкирии, они вносят свою плату своевременно.

По словам Андрея Травкина, в ЕИРЦ будут включены те, кто снабжает потребителей водой, теплом, электроэнергией, возможно, подключится телекомы, вывоз твердых бытовых отходов. Управляющие компании же будут заниматься непосредственно ремонтом и обустройством.

Как следствие, потребители будут получать и оплачивать единую квитанцию, куда будут включены все потребляемые ими услуги.