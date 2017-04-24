Сбербанк устранил неполадки с терминалами в Хабаровске
В финансовом учреждении рассказали о причинах сбоя в работе карт Visa.
В финансовом учреждении рассказали о причинах сбоя в работе карт Visa.
Хабаровск, 24 апреля, AmurMedia.
Многие хабаровчане сегодня столкнулись с затруднениями в проведении банковских операций по системе VISA. Ближе к обеду Сбербанк устранил проблемы с платежными терминалами, сообщает ИА AmurMedia.
«Сбербанк сообщает, что в результате внедрения обновления программного обеспечения в ночь с 23 на 24 апреля наблюдались краткосрочные технические проблемы в работе банковских карт VISA. Примерно к 6 утра московского времени обслуживание карт восстановлено в полном объеме. Приносим извинения всем клиентам, столкнувшимся с невозможностью проведения операций», — сообщили в