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11:30 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сбербанк устранил неполадки с терминалами в Хабаровске

В финансовом учреждении рассказали о причинах сбоя в работе карт Visa.

Хабаровск, 24 апреля, AmurMedia.

Многие хабаровчане сегодня столкнулись с затруднениями в проведении банковских операций по системе VISA. Ближе к обеду Сбербанк устранил проблемы с платежными терминалами, сообщает ИА AmurMedia.

«Сбербанк сообщает, что в результате внедрения обновления программного обеспечения в ночь с 23 на 24 апреля наблюдались краткосрочные технические проблемы в работе банковских карт VISA. Примерно к 6 утра московского времени обслуживание карт восстановлено в полном объеме. Приносим извинения всем клиентам, столкнувшимся с невозможностью проведения операций», — сообщили в пресс-службе банка.

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