Власти Приморья отказались давать деньги на достройку отеля Hyatt

Не вносить вопрос выделения бюджетных средств на заседание Законодательного собрания Приморья решил губернатор Владимир Миклушевский. По словам Ясевич, в этом вопросе его позиция остаётся неизменной.

А вице-губернатор Эдуард Портнов напомнил, что именно предыдущее руководство региона решило строить отель за счёт бюджета. «Нам достался сложный клубок проблем, начиная с отсутствия проектно-сметной документации, заканчивая отвратительным качеством работ, и нам пришлось его распутывать», — поделился Портнов. По его словам, уже в ходе строительства проходило перепроектирование и демонтаж некачественно выполненных работ.



Строительство двух пятизвёздочных отелей Hyatt на мысе Бурный и Корабельной набережной во Владивостоке началось в 2010 году и должно было завершиться к саммиту АТЭС-2012. Однако объекты не достроены до сих пор.



За семь лет стоимость работ выросла более чем в два раза. Затраты уже превысили 18,5 млрд рублей. В середине апреля администрация Приморья попросила у депутатов законодательного собрания ещё 2,5 млрд рублей на достройку отеля Hyatt на Корабельной набережной.



В марте Счётная палата выявила множество нарушений в работе «Наш дом — Приморье» и рекомендовала прекратить бюджетное финансирование долгостроев.



Гостиницу на Корабельной набережной планировали достроить к маю, затем перенесли на август, чтобы успеть к Восточному экономическому форуму.



Строительство второго отеля — на мысе Бурный — остановлено. Недостроенное здание пытаются продать, чтобы отбить расходы. Аукцион отменялся 4 раза из-за отсутствия покупателей.