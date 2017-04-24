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11:28 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Власти Приморья отказались давать деньги на достройку отеля Hyatt

Власти Приморья больше не будут выделять бюджетные средства компании «Наш дом — Приморье» на достройку отеля Hyatt на Корабельной набережной во Владивостоке. Планируется, что оператор стройки возьмёт кредит, сообщает PrimaMedia со ссылкой пресс-секретаря губернатора Приморья Олесю Ясевич.

Источник: ИТАР-ТАСС

Не вносить вопрос выделения бюджетных средств на заседание Законодательного собрания Приморья решил губернатор Владимир Миклушевский. По словам Ясевич, в этом вопросе его позиция остаётся неизменной.

А вице-губернатор Эдуард Портнов напомнил, что именно предыдущее руководство региона решило строить отель за счёт бюджета. «Нам достался сложный клубок проблем, начиная с отсутствия проектно-сметной документации, заканчивая отвратительным качеством работ, и нам пришлось его распутывать», — поделился Портнов. По его словам, уже в ходе строительства проходило перепроектирование и демонтаж некачественно выполненных работ.

Строительство двух пятизвёздочных отелей Hyatt на мысе Бурный и Корабельной набережной во Владивостоке началось в 2010 году и должно было завершиться к саммиту АТЭС-2012. Однако объекты не достроены до сих пор.

За семь лет стоимость работ выросла более чем в два раза. Затраты уже превысили 18,5 млрд рублей. В середине апреля администрация Приморья попросила у депутатов законодательного собрания ещё 2,5 млрд рублей на достройку отеля Hyatt на Корабельной набережной.

В марте Счётная палата выявила множество нарушений в работе «Наш дом — Приморье» и рекомендовала прекратить бюджетное финансирование долгостроев.

Гостиницу на Корабельной набережной планировали достроить к маю, затем перенесли на август, чтобы успеть к Восточному экономическому форуму.

Строительство второго отеля — на мысе Бурный — остановлено. Недостроенное здание пытаются продать, чтобы отбить расходы. Аукцион отменялся 4 раза из-за отсутствия покупателей.

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