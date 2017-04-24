Омские приставы не будут взыскивать 30 миллиардов долгов с Шишова

Сегодня, 24 апреля, на пресс-конференции заместитель главного судебного пристава Омской области Галина Титова заявила, что исполнительное производство в отношении экс-гендиректора «Мостовика» Олега Шишова прекращено.

Причиной стала невозможность взыскания долгов на общую сумму 30 миллиардов рублей, сообщает «ОмскЗдесь».

Напомним, что бывший гендиректор «Мостовика» Олег Шишов вышел по УДО 28 марта нынешнего года.

В сентябре прошлого года его признали виновным в растрате 1 миллиарда рублей на строительстве Приморского океанариума, уклонении от уплаты налогов на 478 миллионов и мошенничестве при возведении Западного обхода на 526 миллионов, приговорив к четырем годам лишения свободы.