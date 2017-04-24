Рогозин: «У зеленодольских корабелов есть понимание как делать свое дело в масштабах страны»

Выступая на торжественной церемонии Рогозин отметил, что 3 года назад, когда Крым вернулся в Россию тогда, встала задача подъема промышленности республики, и Зелендольский завод помог Крыму восстановить свою промышленность.
«Вы показали, что у зеленодольских корабелов есть понимание как делать свое дело в масштабах страны», — подчеркнул Дмитрий Рогозин.
Малый ракетный корабль проекта 21631 «Град» разработан Зеленодольским проектно-конструкторским бюро. Многоцелевые корабли данного проекта, обладающие классом «земля-моря» строятся для Военно-Морского Флота России с 2010 года. Особенность корабля в том, что он обладает водометными двигателями. Три МРК, построенные на Зеленодольском заводе находятся на службе в Каспийском море, два — на Балтике.