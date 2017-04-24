Тысячу квадратных метров дорожного полотна отремонтировали во Владивостоке за выходные дни

В минувшие выходные дни дорожные.

бригады муниципального учреждения «Содержание городских территорий» провели восстановительный ремонт дорог на центральных улицах Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

После предварительной подготовки дорожного полотна — частичного фрезерования старого покрытия — на улицы вышли асфальтоукладчики и катки. Ремонт проведён на улицах Светланской, Алеутской, Фонтанной, Семёновской, Океанском проспекте. Уложено порядка 200 тонн асфальтобетона, отремонтировано около 1000 квадратных метров дорог.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, в первую очередь ремонт начался на центральных улицах города, где пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 72-й годовщине Победы, а также на улицах с высокой интенсивностью транспортного потока. Далее будет проведён ремонт дорожного полотна на участках дорог, по которым движется общественный транспорт.