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11:48 (мск), источник: ИА REGNUM

Ростовская область: На пассажиропоток «Платова» повлияют жители Донбасса

Стройку посетили спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов и министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

Регулярно строительную площадку аэропорта «Платов» посещают федеральные инспекторы. Так, в прошедшие выходные с рабочим визитом на Дону побывали спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов и министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе губернатора Ростовской области 24 апреля.

По словам Сергея Иванова, пассажиропоток первой очереди новой аэрогавани рассчитан на 5 млн человек. Вырастет число, в том числе, за счёт жителей Донецка и Луганска, а также других российских регионов.

«В декабре этого года, я очень на это рассчитываю, начнутся полеты из аэропорта “Платов”. И в России впервые за несколько десятков лет появится первый крупный аэропорт, аэропорт-хаб, построенный с нуля в чистом поле. С точки зрения безопасности полетов, глиссады, одной из самых крупных в России взлетно-посадочной полосы, всего прочего — все это очень здорово. Для России создание такого аэропорта — это очень серьезное событие», — отметил Сергей Иванов.

Напомним, неделю назад стало известно, что воздушную гавань, которую обещают запустить 1 декабря 2017 года, оснастят американскими томографами для досмотра багажа — двумя аппаратами фирмы «Morpho Detection». Именно «Платов» станет первым региональным аэропортом, в котором чемоданы будут проверять по последнему слову техники. При этом скорость конвейерной ленты позволит обрабатывать 1,8 тыс. единиц багажа в час.

Предполагается, что акт строительной готовности «Платов» получит к 1 июля, а 1 декабря воздушная гавань заработает в штатном режиме. Переезд ростовского аэропорта с проспекта Шолохова в станицу Грушевскую Аксайского района займёт один день, перерыва в полётах не будет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аэропорт, который назван в честь прославленного атамана Всевеликого войска Донского Матвея Платова, расположен в 30 километрах от областного центра. Первый камень в основание будущих воздушных ворот Дона заложили в ноябре 2014 года.

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