Миллионный ущерб нанесло строительство дороги в Серафимовиче окружающей среде
Следователями Серафимовичского района Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту причинения ущерба землям особо охраняемой природной зоны.
Следователями Серафимовичского района Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту причинения ущерба землям особо охраняемой природной зоны.
Как пояснили ВДТВ в региональном СУ СК, преступление было совершено при строительстве автомобильной дороги.
По данным следствия, одна из волгоградских строительных организаций летом 2016 года в рамках исполнения госконтракта занималась возведением участка автомобильной дороги в Серафимовичском районе. Для указанных работ был разработан карьер, снят плодородный слой почвы, а впоследствии бульдозером осуществлена засыпка этого карьера. Площадь снятого плодородного слоя земли и несанкционированного песчаного карьера составила 2 900 квадратных метров, глубина — 4500 сантиметров. При этом, как установили следователи, указанные земляные работы в особо охраняемой природной зоне были произведены без получения соответствующих разрешительных документов. В результате объектам окружающей среды был нанесен исчисляемый миллионами рублей ущерб. К данному заключению пришли эксперты.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой Серафимовичского района.
В настоящее время проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.