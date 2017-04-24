Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Как приучить семью к здоровому питанию: инструкция
В Киеве рассказали о «хороших отношениях» с администрацией Трампа
Ученые восстановили облик женщины, жившей 13 тысяч лет назад
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Украина будет бороться с российскими «Калибрами»
Украинцев из победителей делают предателями - СМИ
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
"Будут бить в эту точку": эксперт о новых претензиях Киева к РФ
Десантный корабль РФ напугал Прибалтику – СМИ
Китайские автомобили, которых вы никогда не видели
Россияне «раскупили» еще не выпущенные Lamborghini
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
10Протест одного
8Возвращение христиан в Каракош
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11:43 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Миллионный ущерб нанесло строительство дороги в Серафимовиче окружающей среде

Следователями Серафимовичского района Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту причинения ущерба землям особо охраняемой природной зоны.

Как пояснили ВДТВ в региональном СУ СК, преступление было совершено при строительстве автомобильной дороги.

По данным следствия, одна из волгоградских строительных организаций летом 2016 года в рамках исполнения госконтракта занималась возведением участка автомобильной дороги в Серафимовичском районе. Для указанных работ был разработан карьер, снят плодородный слой почвы, а впоследствии бульдозером осуществлена засыпка этого карьера. Площадь снятого плодородного слоя земли и несанкционированного песчаного карьера составила 2 900 квадратных метров, глубина — 4500 сантиметров. При этом, как установили следователи, указанные земляные работы в особо охраняемой природной зоне были произведены без получения соответствующих разрешительных документов. В результате объектам окружающей среды был нанесен исчисляемый миллионами рублей ущерб. К данному заключению пришли эксперты.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой Серафимовичского района.

В настоящее время проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Макрон выиграл первый тур президентских выборов во Франции
Россия заняла третье место в мире по военным расходам
Три четверти россиян одобрили отказ от трансляции «Евровидения»
Тиллерсон обсудил с Порошенко антироссийские санкции
Турция продлила срок безвизового пребывания для граждан России
СМИ: КНДР готовится скоро провести новое ядерное испытание
Экс-чиновникам могут запретить работать в иностранных компаниях
Спорт
Полтысячи Месси: «Барселона» обыграла «Реал» в «класико» Героем матча стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, забивший победный мяч в компенсированное ко второму тайму время
Авто
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права Первый замначальника ГИБДД России Владимир Швецов подписал документ, разъясняющий некоторые процедуры, связанные с выдачей водительских удостоверений
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Найдена актриса на роль королевы Елизаветы Историческая драма «Мария Стюарт» расскажет о борьбе за английский престол
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь