Миллионный ущерб нанесло строительство дороги в Серафимовиче окружающей среде

Как пояснили ВДТВ в региональном СУ СК, преступление было совершено при строительстве автомобильной дороги.

По данным следствия, одна из волгоградских строительных организаций летом 2016 года в рамках исполнения госконтракта занималась возведением участка автомобильной дороги в Серафимовичском районе. Для указанных работ был разработан карьер, снят плодородный слой почвы, а впоследствии бульдозером осуществлена засыпка этого карьера. Площадь снятого плодородного слоя земли и несанкционированного песчаного карьера составила 2 900 квадратных метров, глубина — 4500 сантиметров. При этом, как установили следователи, указанные земляные работы в особо охраняемой природной зоне были произведены без получения соответствующих разрешительных документов. В результате объектам окружающей среды был нанесен исчисляемый миллионами рублей ущерб. К данному заключению пришли эксперты.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой Серафимовичского района.

В настоящее время проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.